Після переговорів з Путіним. Макрон зустрівся з Зеленським: перші подробиці

Що сказав Зеленський:

спільне бачення з Францією щодо безпекових викликів, які потребують нових підходів,

важлива економічна підтримка України,

найближчим часом може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки",

Франція виділить 1,2 євро євро макрофінансової допомоги Україні,

Відповів Путіну на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня" - "Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір",

- "Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", Відповів на погрози Лукашенка припинити постачання енергоресурсів - "Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так. Щось заборонить Україна, Щось заборонить Білорусь".

Що сказав Макрон:

З 2014 року українці захищають свою Батьківщину,

Франція продовжувати виконувати роль посередника у конфлікті на Сході України,

Путін йому підтвердив, що буде виконувати мінські угоди,

Зеленський підтвердив готовність України до виконання мінських угод.

Є воєнний тиск на кордонах України. Цим РФ тисне на міжнародну спільноту,

В контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам порядок,

"Путін запевняв, що не ініціював ескалацію. Але ми бачимо бази у Білорусі, маневри".

8 лютого відбулись переговори Зеленського і Макрона. Французький лідер прибув в Київ після візиту в Москву. Там він зустрівся з Путіним, з яким обговорив ситуацію біля кордонів України.

Зустріч Путіна і Макрона

Макрон провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України.

Російський лідер, в свою чергу, знову поскаржився на Україну. Каже, що вона не бажає дотримуватися мінських угод і нормандських домовленостей.

Була угода?

Financial Times написало, посилаючись на власні джерела, що два лідери нібито уклали угоду щодо України. Втім, у Росії офіційно це спростовують.