Після переговорів з Путіним. Макрон зустрівся з Зеленським: перші подробиці
Сьогодні в Києві відбулась зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Вона відбулась після російсько-французьких переговорів у Москві.
Перші подробиці зустрічі Зеленського і Макрона в матеріалі РБК-Україна.
Що сказав Зеленський:
- спільне бачення з Францією щодо безпекових викликів, які потребують нових підходів,
- важлива економічна підтримка України,
- найближчим часом може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки",
- Франція виділить 1,2 євро євро макрофінансової допомоги Україні,
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Відповів Путіну на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня" - "Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір",
- Відповів на погрози Лукашенка припинити постачання енергоресурсів - "Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так. Щось заборонить Україна, Щось заборонить Білорусь".
Що сказав Макрон:
- З 2014 року українці захищають свою Батьківщину,
- Франція продовжувати виконувати роль посередника у конфлікті на Сході України,
- Путін йому підтвердив, що буде виконувати мінські угоди,
- Зеленський підтвердив готовність України до виконання мінських угод.
- Є воєнний тиск на кордонах України. Цим РФ тисне на міжнародну спільноту,
- В контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам порядок,
- "Путін запевняв, що не ініціював ескалацію. Але ми бачимо бази у Білорусі, маневри".
8 лютого відбулись переговори Зеленського і Макрона. Французький лідер прибув в Київ після візиту в Москву. Там він зустрівся з Путіним, з яким обговорив ситуацію біля кордонів України.
Зустріч Путіна і Макрона
Макрон провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України.
Російський лідер, в свою чергу, знову поскаржився на Україну. Каже, що вона не бажає дотримуватися мінських угод і нормандських домовленостей.
Була угода?
Financial Times написало, посилаючись на власні джерела, що два лідери нібито уклали угоду щодо України. Втім, у Росії офіційно це спростовують.