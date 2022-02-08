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Після переговорів з Путіним. Макрон зустрівся з Зеленським: перші подробиці

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві відбулась зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Вона відбулась після російсько-французьких переговорів у Москві.

Перші подробиці зустрічі Зеленського і Макрона в матеріалі РБК-Україна.

Що сказав Зеленський:

  • спільне бачення з Францією щодо безпекових викликів, які потребують нових підходів,
  • важлива економічна підтримка України,
  • найближчим часом може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки",
  • Франція виділить 1,2 євро євро макрофінансової допомоги Україні,
  • Відповів Путіну на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня" - "Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір",
  • Відповів на погрози Лукашенка припинити постачання енергоресурсів - "Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так. Щось заборонить Україна, Щось заборонить Білорусь".

Що сказав Макрон:

  • З 2014 року українці захищають свою Батьківщину,
  • Франція продовжувати виконувати роль посередника у конфлікті на Сході України,
  • Путін йому підтвердив, що буде виконувати мінські угоди,
  • Зеленський підтвердив готовність України до виконання мінських угод.
  • Є воєнний тиск на кордонах України. Цим РФ тисне на міжнародну спільноту,
  • В контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам порядок,
  • "Путін запевняв, що не ініціював ескалацію. Але ми бачимо бази у Білорусі, маневри".

8 лютого відбулись переговори Зеленського і Макрона. Французький лідер прибув в Київ після візиту в Москву. Там він зустрівся з Путіним, з яким обговорив ситуацію біля кордонів України.

Зустріч Путіна і Макрона

Макрон провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України.

Російський лідер, в свою чергу, знову поскаржився на Україну. Каже, що вона не бажає дотримуватися мінських угод і нормандських домовленостей.

Була угода?

Financial Times написало, посилаючись на власні джерела, що два лідери нібито уклали угоду щодо України. Втім, у Росії офіційно це спростовують.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаЕммануель Макрон