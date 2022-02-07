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Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці

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Москва, Понеділок 07 лютого 2022 17:35
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці Фото: Еммануель Макрон та Володимир Путін, президенти Франції та Росії (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. На порядку денному переговорів президентів ситуація довкола кордонів України, а також безпека в Європі.

РБК-Україна розповідає перші подробиці зустрічі лідерів Франції та Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що переговори Путіна та Макрона стартували. Після зустрічі президенти проведуть прес-конференцію.

Що сказали Макрон та Путін на початку зустрічі

Путін заявив про наявність "спільної стурбованості" Росії та Франції у сфері безпеки в Європі та висловив подяку за участь у виробленні рішень та готовності обговорювати тему.

При цьому російський лідер наголосив, що Франція бере фундаментальну участь у європейській безпеці, у тому числі розробці мінських угод та організації нормандського формату.

У свою чергу Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі повелися "відповідально". І також наголосив на необхідності діалогу, висловивши припущення, що сьогоднішня зустріч може "відкрити шлях до деескалації".

Він також додав, що хотів би обговорити питання безпеки, а також ситуацію навколо України, нормандський формат.

Зазначимо, це перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки.

Чого хоче досягнути Макрон

Напередодні візиту Макрона в Росію видання Politico розповіло, що французький президент хоче домовитися з Путіним про мир в Європі та стати героєм, що врятував Україну. Це б суттєво збільшило шанси Макрона на президентських виборах.

"Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути дуже реалістичні. Ми не доб'ємося односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми і жести взаємної довіри", - сказав сам Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Які очікування у Кремля

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль не очікує якихось рішучих переломів після переговорів Путіна з Макроном. Пєсков зазначав, що на зустрічі президентів обговорюватимуть напруженість довкола України та так звані "гарантії безпеки" в Європі.

Наступна зупинка - Київ

Після зустрічі з Путіним французький президент вирушить в Україну. У Київ Макрон, як планується, прибуде вже завтра, 8 лютого. На порядку денному його візиту - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, перед візитом в Росію Макрон зателефонував президенту США Джо Байдену.

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