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Зеленський відповів Путіну: Україна дійсно красуня

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:25
Зеленський відповів Путіну: Україна дійсно красуня Фото: президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня". За його словами, Україна дійсно красуня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію президента після переговорів з лідером Франції.

Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до мінських угод.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна дуже терпляча, "бо це мудрість".

"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".

Нагадаємо, РФ стабільно звинувачує Україну у порушенні мінських угод. Навіть у розмові з Джонсоном Путін звинуватив Україну в "саботажі" мінських угод.

Він також заявив про те, що Україна створює загрози для себе з боку Російської Федерації.

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