Зеленський відповів Путіну: Україна дійсно красуня

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня". За його словами, Україна дійсно красуня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-конференцію президента після переговорів з лідером Франції.

Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до мінських угод.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна дуже терпляча, "бо це мудрість".

"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".