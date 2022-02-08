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"Путін запевняв, що не ініціював ескалацію". Макрон розповів про візит до Кремля та план нових гарантій

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:46
"Путін запевняв, що не ініціював ескалацію". Макрон розповів про візит до Кремля та план нових гарантій Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час його вчорашньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним той запевняв його, що РФ не є ініціатором військової ескалації. Вона лише "реагує".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву французького лідера під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він (Путін - ред.) мене запевняв, що він не є ініціатором такої ескалації, а лише реагує. Але ми бачимо бази в Білорусі, маневри. Він це виправдовує тиском та напругою. Ми наразі перебуваємо у процесі обговорення, не потрібно применшувати ситуацію", - розповів Макрон.

При цьому французький лідер заявив про плани напрацювання "нових форматів безпекових гарантій".

"Характер цієї обстановки ще не мав прецедентів, але Франція виважувала кожне слово, ми провели кілька годин дискусій з президентом Путіним. До цього ми відпрацьовували дії та комунікацію, щоб бути вірними своїм цінностям і при цьому напрацьовувати нові формати безпекових гарантій в регіоні, їх розвиток ми побачимо у найближчі тижні", - анонсував Макрон.

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним, вони обговорили ситуація довкола кордонів України, а також безпеку в Європі, детально про зустріч - в матеріалі РБК-Україна.

Після чого видання The Financial Times опублікувало інформацію про те, що президенти Франції та Росії у рамках зустрічі в Москві уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України.

Втім, у Кремлі спростували цю інформацію.

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