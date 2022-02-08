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После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Она состоялась после российско-французских переговоров в Москве.

Первые подробности встречи Зеленского и Макрона в материале РБК-Украина.

Что сказал Зеленский:

  • общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,
  • необходимость экономической поддержки Украины,
  • в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки",
  • Франция выделит 1,2 евро евро макрофинансовой помощи Украине.

Что сказал Макрон:

  • С 2014 года украинцы защищают свою Родину,
  • Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,
  • Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения,
  • Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.
  • Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество,
  • В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам порядок.

8 февраля состоялись переговоры Зеленского и Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.

Встреча Путина и Макрона

Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Была сделка?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияРоссийская ФедерацияУкраинаЭммануэль Макрон