Политика

Просьба Зеленского: новые подробности присутствия Европы на переговорах в Женеве

Женева, Вторник 17 февраля 2026 20:20
Просьба Зеленского: новые подробности присутствия Европы на переговорах в Женеве Фото: Украина, Россия и США проводят переговоры в Женеве (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

Сегодня, 17 февраля, к переговорам в Женеве между Украиной, США и РФ присоединились представители стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

Читайте также: Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России

Источник рассказал, что представители европейских стран присоединились к переговорам по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что сегодня украинская делегация еще будет говорить с европейцами, после чего доложит Зеленскому обо всех переговорах.

Что предшествовало

Издание La Repubblica сообщило, что Италия, Франция, Германия и Британия отправили своих представителей на третий раунд трехсторонних переговоров в Женеве.

По данным издания, чиновники четырех стран "следят" за очередным раундом мирных переговоров.

Участие ЕС в переговорах

Напомним, ранее лидеры стран Европы неоднократно заявляли о том, что ЕС должен получить место за столом переговоров между Украиной, Россией и США.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что без участия ЕС в переговорном процессе не удастся достичь мира. Он также отметил, что Европа должна восстановить дипломатические контакты с РФ.

Кроме того, премьер Польши Дональд Туск заявлял, что европейские страны заслужили место за столом переговоров, поскольку они финансируют закупки оружия для Украины, а также помогают ей финансово.

РБК-Украина ранее писало, что 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

Рустем Умеров сообщил о начале встречи в 14:55. Он также обнародовал соответствующие фотографии и отметил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий".

Соединенные Штаты Америки Женева Мирные переговоры
