Орбан после звонка Трампа может смягчить позицию по вступлению Украины в ЕС, - Politico
После звонка президента США Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может ослабить свое сопротивление по вступлению Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, точное время присоединения Молдовы к ЕС и осуществление важного шага, известного как открытие "переговорного кластера" - остается противоречивым.
Ранее в августе Politico писало, что европейские чиновники рассматривают возможность открытия "переговорного кластера" для Молдовы накануне сентябрьских выборов в стране. При этом без осуществления такого шага в отношении Украины.
Но Украина и многие ее союзники категорически против такого шага. Ведь в Киеве настаивают, что это дало бы украинцам неправильный сигнал в разгар мирных переговоров при посредничестве США.
"Тот факт, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но выразил готовность поддержать членство Молдовы, снять свои возражения против вступления Киева в блок, изменил динамику ситуации", - сказал Politico один из дипломатов.
Французский чиновник сказал изданию: "В контексте того, что сейчас переживает Украина, есть преимущества как для кандидатуры Украины, так и для кандидатуры Молдовы. Решения в Брюсселе должны приниматься единогласно, и мы должны действовать в рамках этих принципов".
В материале указано, что решения будут приняты в "ближайшие дни или недели". Два дипломата также выразили надежду, что в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт, удастся выйти из тупика относительно вступления Украины.
Указано, что именно Орбан является причиной, почему членство Украины заблокировано, поэтому в Киеве надеются, что давление Трампа может заставить венгерского лидера изменить свою оппозицию.
"Теперь у него есть возможность смягчить свою антиукраинскую позицию", - сказал один дипломат.
Издание добавляет, что Орбан хорошо знаком с тем, как менять свою позицию. Более того, можно сказать, что он настоящий мастер этого - особенно в контексте ЕС.
Напомним, 18 августа Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Также состоялась встреча президентов США и Украины с европейскими лидерами.
После переговоров Трамп позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Он призвал не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Орбан и его протесты
В середине августа Орбан ответил, почему не подписал заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Трампа Владимира Путина. Во-первых, по его словам, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.
Премьер Венгрии неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС. Так, в июне, накануне саммита ЕС Орбан отметил, что война в Украине является "главной проблемой", и поэтому Венгрия якобы не готова поддерживать интеграцию страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.
Также Орбан заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".