Трамп попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Bloomberg

Вашингтон, Вторник 19 августа 2025 23:24
UA EN RU
Трамп попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами 18 августа позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Он призвал не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, Трамп в понедельник, 18 августа, позвонил Орбану после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также разговора с диктатором Владимиром Путиным.

Трамп звонил, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.

Как отмечается, европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот не накладывал вето на вступление Украины в ЕС.

Во время разговора с Трампом Венгрия также выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между Путиным и Зеленским.

Переговоры в Белом доме

Напомним, что 18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Также состоялась встреча президентов США и Украины с европейскими лидерами.

После этого американский лидер позвонил российскому диктатору. Они договорились о встрече Путина и Зеленского. Российская сторона выступала за двусторонний формат встречи, позже может состояться и трехсторонний саммит.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или Венгрию. Швейцария готова провести саммит и пообещала Путину "иммунитет" от МУС.

Австрия также выразила готовность провести встречу Зеленского и Путина

