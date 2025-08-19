Трамп попросил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами 18 августа позвонил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Он призвал не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, Трамп в понедельник, 18 августа, позвонил Орбану после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также разговора с диктатором Владимиром Путиным.
Трамп звонил, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.
Как отмечается, европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот не накладывал вето на вступление Украины в ЕС.
Во время разговора с Трампом Венгрия также выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между Путиным и Зеленским.
Переговоры в Белом доме
Напомним, что 18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Также состоялась встреча президентов США и Украины с европейскими лидерами.
После этого американский лидер позвонил российскому диктатору. Они договорились о встрече Путина и Зеленского. Российская сторона выступала за двусторонний формат встречи, позже может состояться и трехсторонний саммит.
Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или Венгрию. Швейцария готова провести саммит и пообещала Путину "иммунитет" от МУС.
Австрия также выразила готовность провести встречу Зеленского и Путина