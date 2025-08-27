ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Орбан після дзвінка Трампа може пом'якшити позицію щодо вступу України в ЄС, - Politico

США, Середа 27 серпня 2025 11:26
UA EN RU
Орбан після дзвінка Трампа може пом'якшити позицію щодо вступу України в ЄС, - Politico Фото: Дональд Трамп і Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Після дзвінка президента США Дональда Трампа прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може послабити свій опір щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, точний час приєднання Молдови до ЄС і здійснення важливого кроку, відомого як відкриття "переговорного кластера" - залишається суперечливим.

Раніше в серпні Politico писало, що європейські посадовці розглядають можливість відкриття "переговорного кластера" для Молдови напередодні вересневих виборів у країні. При цьому без здійснення такого кроку щодо України.

Але Україна та багато її союзників категорично проти такого кроку. Адже в Києві наполягають, що це дало б українцям неправильний сигнал у розпал мирних переговорів за посередництва США.

"Той факт, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку, змінив динаміку ситуації", - сказав Politico один з дипломатів.

Французький чиновник сказав виданню: "У контексті того, що зараз переживає Україна, є переваги як для кандидатури України, так і для кандидатури Молдови. Рішення в Брюсселі мають прийматися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів".

У матеріалі вказано, що рішення будуть прийняті в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці, з огляду на тиск на Будапешт, вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України.

Вказано, що саме Орбан є причиною, чому членство України заблоковане, тож у Києві сподіваються, що тиск Трампа може змусити угорського лідера змінити свою опозицію.

"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", - сказав один дипломат.

Видання додає, що Орбан добре знайомий із тим, як змінювати свою позицію. Ба більше, можна сказати, що він справжній майстер цього - особливо в контексті ЄС.

Нагадаємо, 18 серпня Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Також відбулася зустріч президентів США і України з європейськими лідерами.

Після переговорів Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Він закликав не блокувати переговори про вступ України в ЄС.

Орбан і його протести

У середині серпня Орбан відповів, чому не підписав заяву ЄС на підтримку України напередодні зустрічі Трампа Володимира Путіна. По-перше, за його словами, у заяві було зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили.

Прем'єр Угорщини неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС. Так, у червні, напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є "головною проблемою", і через це Угорщина нібито не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.

Також Орбан заявляв, що докладе усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Дональд Трамп
Новини
Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом, - ДПСУ
Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом, - ДПСУ
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили