Орбан після дзвінка Трампа може пом'якшити позицію щодо вступу України в ЄС, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, точний час приєднання Молдови до ЄС і здійснення важливого кроку, відомого як відкриття "переговорного кластера" - залишається суперечливим.

Раніше в серпні Politico писало, що європейські посадовці розглядають можливість відкриття "переговорного кластера" для Молдови напередодні вересневих виборів у країні. При цьому без здійснення такого кроку щодо України.

Але Україна та багато її союзників категорично проти такого кроку. Адже в Києві наполягають, що це дало б українцям неправильний сигнал у розпал мирних переговорів за посередництва США.

"Той факт, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку, змінив динаміку ситуації", - сказав Politico один з дипломатів.

Французький чиновник сказав виданню: "У контексті того, що зараз переживає Україна, є переваги як для кандидатури України, так і для кандидатури Молдови. Рішення в Брюсселі мають прийматися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів".

У матеріалі вказано, що рішення будуть прийняті в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці, з огляду на тиск на Будапешт, вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України.

Вказано, що саме Орбан є причиною, чому членство України заблоковане, тож у Києві сподіваються, що тиск Трампа може змусити угорського лідера змінити свою опозицію.

"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", - сказав один дипломат.

Видання додає, що Орбан добре знайомий із тим, як змінювати свою позицію. Ба більше, можна сказати, що він справжній майстер цього - особливо в контексті ЄС.