Орбан після дзвінка Трампа може пом'якшити позицію щодо вступу України в ЄС, - Politico
Після дзвінка президента США Дональда Трампа прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може послабити свій опір щодо вступу України до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, точний час приєднання Молдови до ЄС і здійснення важливого кроку, відомого як відкриття "переговорного кластера" - залишається суперечливим.
Раніше в серпні Politico писало, що європейські посадовці розглядають можливість відкриття "переговорного кластера" для Молдови напередодні вересневих виборів у країні. При цьому без здійснення такого кроку щодо України.
Але Україна та багато її союзників категорично проти такого кроку. Адже в Києві наполягають, що це дало б українцям неправильний сигнал у розпал мирних переговорів за посередництва США.
"Той факт, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку, змінив динаміку ситуації", - сказав Politico один з дипломатів.
Французький чиновник сказав виданню: "У контексті того, що зараз переживає Україна, є переваги як для кандидатури України, так і для кандидатури Молдови. Рішення в Брюсселі мають прийматися одностайно, і ми маємо діяти в рамках цих принципів".
У матеріалі вказано, що рішення будуть прийняті в "найближчі дні або тижні". Двоє дипломатів також висловили надію, що в найближчі місяці, з огляду на тиск на Будапешт, вдасться вийти з глухого кута щодо вступу України.
Вказано, що саме Орбан є причиною, чому членство України заблоковане, тож у Києві сподіваються, що тиск Трампа може змусити угорського лідера змінити свою опозицію.
"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", - сказав один дипломат.
Видання додає, що Орбан добре знайомий із тим, як змінювати свою позицію. Ба більше, можна сказати, що він справжній майстер цього - особливо в контексті ЄС.
Нагадаємо, 18 серпня Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Також відбулася зустріч президентів США і України з європейськими лідерами.
Після переговорів Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Він закликав не блокувати переговори про вступ України в ЄС.
Орбан і його протести
У середині серпня Орбан відповів, чому не підписав заяву ЄС на підтримку України напередодні зустрічі Трампа Володимира Путіна. По-перше, за його словами, у заяві було зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили.
Прем'єр Угорщини неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС. Так, у червні, напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є "головною проблемою", і через це Угорщина нібито не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.
Також Орбан заявляв, що докладе усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".