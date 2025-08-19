Овальный кабинет 2.0. Пришли ли к согласию Трамп и Зеленский и о чем говорили с европейцами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. На этот раз к ним также присоединились европейские лидеры.

О чем Зеленский говорил с Трампом и была ли в этот раз встреча в Овальном кабинете успешной - в материале РБК-Украина ниже.

Предпосылки: о чем говорили Трамп и Путин на Аляске

В прошлую пятницу Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Главной темой была война в Украине. Но никакого соглашения с диктатором достигнуто не было.

Встреча готовилась в сверхкороткие сроки и вызвала немалое внимание мира. Как заявлял Трамп, о саммите просил сам Путин. Диктатор прилетел на Аляску, где американский лидер устроил ему теплый прием - с красной дорожкой и нарушением всех протоколов.

Фото: встреча Трампа и Путина на Аляске (Getty Images)

Однако, общения со СМИ лидеры избегали. Хотя журналистам и удалось задать Путину несколько неудобных вопросов об убийстве украинцев, диктатор цинично заявлял, что вопросов не слышит.

После встречи в СМИ обсуждали гримасы Путина, некоторые осуждали привлечение американских войск к обустройству красной дорожки для диктатора, другие же начали делиться инсайдами о встрече.

Трамп же связался с Зеленским и европейскими лидерами и уже на утро субботы было объявлено - Зеленский едет в США говорить о мире. Однако, перед этим президент Украины посетил европейских коллег, принял участие во встрече "коалиции решительных". Кроме того, европейцы были приглашены в Белый дом на переговоры в расширенном формате.

Зеленский и ЕС в США

Уже утром 18 августа Зеленский и украинская делегация прибыли в Вашингтон. Украинская команда встречалась со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, где Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к миру.

Кроме того, за несколько часов до визита в Белый дом Зеленский скоординировал позиции с европейскими коллегами и уже около 20:00 все они приехали в Белый дом. Зеленский приехал последним.

Зеленский и Трамп в Овальном кабинете

Ожидание визита очень напоминало знаменитую встречу в феврале, когда все пошло не по плану и завершилось грандиозной ссорой в Овальном кабинете. Об этой ссоре в течение дня напоминало и внимание в СМИ к "костюму" Зеленского. Американские издания со ссылкой на источники утверждали, что команда Трампа даже интересовалась, будет ли Зеленский в костюме на этот раз.

Фото: встреча в Белом доме (Getty Images)

Именно о костюме вспомнил и Трамп. Уже во время общения с Зеленским в Овальном кабинете Трамп указал президенту Украины на "обидчика" - журналиста, который в прошлый раз раскритиковал внешний вид украинского лидера. Правда на этот раз журналист не был агрессивным и даже извинился. На что Зеленский пошутил, мол он имеет новый костюм, в то время как у журналиста тот же.

Первые заявления для СМИ

Трамп назвал встречу очень важной, Зеленский в свою очередь поблагодарил за приглашение и передал Трампу письмо. Правда адресовано письмо не американскому лидеру, а его жене Мелании от Елены Зеленской.

Фото: встреча в Белом доме (Getty Images)

"Если все хорошо пойдет, будет у нас и трехсторонняя встреча", - заявил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что хочет длительного мира, а не "какого-то 2-летнего" и хочет этого немедленно. Он также упомянул о гарантиях безопасности для Украины, но без членства в НАТО.

"Война закончится. Зеленский хочет этого, Путин хочет, мир устал от войны. Я положил конец 6 войнам и эта возможно самая тяжелая из них", - заявил Трамп, не забыв в очередной раз обвинить предшественника, Джо Байдена, в том, что война в Украине вообще началась.

Трамп снова не стал выбирать чью-то сторону, сказав, что любит и украинцев, и россиян. Однако, пообещал Украине "очень хорошую защиту", но заявил, что перемирие не нужно - нужно мирное соглашение.

Вспомнил Трамп и о Путине. Сначала сказал, что диктатору "было непросто" приехать на Аляску, а в конце добавил - Путин ждет его звонка после встречи.

Зеленский не был многословен, в отличие от прошлого раза. И вопросов к нему было не так много. Один из них касался проведения выборов в Украине, на что Зеленский в очередной раз подчеркнул: во время войны - невозможно.

Расширенная встреча: Зеленский, Трамп и европейцы

Переговоры Трампа и Зеленского продолжались около часа, после чего началась встреча в расширенном формате. Президент США пригласил в Белый дом:

генсека НАТО Марка Рютте,

президентку Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен,

президента Франции Эмануэля Макрона,

канцлера Германии Фридриха Мерца,

президента Финляндии Александра Стубба,

премьера Италии Джорджу Мелони,

премьера Великобритании Кира Стармера.

Фото: встреча в Белом доме (Getty Images)

Трамп открыл встречу громкими заявлениями. Прежде всего он раскрыл детали встречи с Путиным на Аляске. В пятницу, выйдя к СМИ вместе с диктатором, они не были многословными и никаких деталей, кроме "хорошая встреча" и "определенный прогресс", объявлено не было.

Теперь же Трамп заявил, что Путин согласился, что у Украины должны быть гарантии безопасности. И это одна из тем встречи сегодня. Кроме того, он заявил, что следует обсудить возможность обмена территориями. Также он хочет трехстороннюю встречу "так быстро, как это возможно".

"Я верю, что можно достичь мирного соглашения в ближайшее время... Я думаю, мы сегодня достигнем договоренности почти по всему", - заявил Трамп.

Фото: встреча в Белом доме (Getty Images)

Зеленский в свою очередь, назвал сегодняшний разговор с Трампом "лучшим". Он отметил, что на двусторонней встрече они говорили о гарантиях безопасности, которые будут работать годами. Эта тема будет обсуждаться и в расширенном формате. Также Зеленский отметил важность обмена всех на всех, а также возвращения детей и всех гражданских.

"Важно, что все чувствительные вещи, в частности, территориальные будем обсуждать на трехсторонней встрече лидеров", - добавил Зеленский.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что "есть тысячи пленных и очень скоро возможно немедленно их выпустят". Он также добавил, что после этой встречи "будем организовывать следующую".

"Возможно через неделю или две недели мы будем знать, удалось ли нам, или эти ужасные бои будут продолжаться. Есть две стороны, которые хотят договориться. Это хорошие новости", - резюмировал Трамп.

Уже ближе к концу встречи в СМИ появилась информация, что Трамп прервал встречу, чтобы позвонить Путину. Пока официально эту информацию не подтверждали. Сам же Трамп несколько раз отмечал, что звонок Путину у него сегодня запланирован по результатам встречи.

Около полуночи встреча завершилась. Впрочем, у Зеленского сообщили, что лидеры остаются в Белом доме, переговоры возобновились в Овальном кабинете на уровне лидеров.