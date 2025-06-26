Орбан придумал повод для блокирования вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил решительный протест против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз он назвал "главной проблемой" - война в Украине.

Накануне саммита ЕС Орбан отметил, что война в Украине является главной проблемой, и поэтому Венгрия не готова поддерживать интеграцию страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.

"Проблема - это война. Если мы интегрируем Украину в ЕС, мы интегрируем войну. И мы не хотим быть вместе в одном сообществе со страной, которая в войне, которая проецирует войну и на нас. Это означает, что если член Европейского союза в войне, это означает, что ЕС в войне. И нам это не нравится", - заявил Орбан журналистам.

На уточняющий вопрос, будет ли он готов разблокировать переговоры о вступлении Украины в случае прекращения огня со стороны России, венгерский премьер не дал четкого ответа. Он заявил, что сейчас "нет никакого прекращения огня".