"Будет мучить совесть": Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится приложить все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".

По мнению Орбана, расширение ЕС - благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении Украины. Ведь, по его словам, для "брюссельской бюрократии" это "выгодная сделка в условиях проигранной войны".

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы потратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда идут деньги европейцев", - заявил венгерский премьер.

Он утверждает, что через десять лет "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины".

"Поэтому, несмотря на жару и приближающиеся праздники, мы должны говорить о VOKS (опрос венгров об их отношении относительно вступления Украины в ЕС - ред.) Каждый час каждый день, чтобы как можно больше венгров могли высказать свое мнение о том, в какой стране и в каком Союзе они хотят жить следующие десятилетия", - добавил Орбан.