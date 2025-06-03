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"Будет мучить совесть": Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

Вторник 03 июня 2025 20:24
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"Будет мучить совесть": Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится приложить все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского премьера.

По мнению Орбана, расширение ЕС - благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении Украины. Ведь, по его словам, для "брюссельской бюрократии" это "выгодная сделка в условиях проигранной войны".

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы потратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда идут деньги европейцев", - заявил венгерский премьер.

Он утверждает, что через десять лет "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины".

"Поэтому, несмотря на жару и приближающиеся праздники, мы должны говорить о VOKS (опрос венгров об их отношении относительно вступления Украины в ЕС - ред.) Каждый час каждый день, чтобы как можно больше венгров могли высказать свое мнение о том, в какой стране и в каком Союзе они хотят жить следующие десятилетия", - добавил Орбан.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.

В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.

Кроме того, Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". По его словам, значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Он также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".

Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.

Недавно Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.

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Венгрия Виктор Орбан Вступление в ЕС
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