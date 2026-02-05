Украина и РФ договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф

Сегодня, 5 февраля, делегации Украины, США и РФ договорились об обмене 314 пленными, который станет первым за последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Уиткофф также отметил, что обсуждения будут продолжаться и анонсировал "дополнительный прогресс" в ближайшие недели.

"Этого результата удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги демонстрируют, что постоянная дипломатическая деятельность приносит ощутимые результаты и способствует усилиям по прекращению войны в Украине", - подчеркнул он.

Пауза в обменах пленными

Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года. Тогда домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских.

Особенностью этого обмена стало то, что большинство освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ - находились в российском плену еще с 2022 года. Среди них были защитники Мариуполя, Азовстали и Чернобыльской АЭС.

Как отмечали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, часть людей удалось вернуть в соответствии со "стамбульскими договоренностями".

Отметим, в январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые обмены пленными с Россией не происходят, поскольку этот процесс тормозит Москва.

РБК-Украина ранее писало, что с начала полномасштабной войны в Украине попали в плен более 10 тысяч российских военных. Среди них растет количество иностранных наемников.

В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов. Более того, за прошлый год в плен попало больше военных страны-агрессора, чем за 2022 и 2023 годы вместе.