ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и РФ договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф

ОАЭ, Четверг 05 февраля 2026 12:37
UA EN RU
Украина и РФ договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 5 февраля, делегации Украины, США и РФ договорились об обмене 314 пленными, который станет первым за последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Читайте также: Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу

"Этого результата удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги демонстрируют, что постоянная дипломатическая деятельность приносит ощутимые результаты и способствует усилиям по прекращению войны в Украине", - подчеркнул он.

Уиткофф также отметил, что обсуждения будут продолжаться и анонсировал "дополнительный прогресс" в ближайшие недели.

Пауза в обменах пленными

Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года. Тогда домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских.

Особенностью этого обмена стало то, что большинство освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ - находились в российском плену еще с 2022 года. Среди них были защитники Мариуполя, Азовстали и Чернобыльской АЭС.

Как отмечали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, часть людей удалось вернуть в соответствии со "стамбульскими договоренностями".

Отметим, в январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новые обмены пленными с Россией не происходят, поскольку этот процесс тормозит Москва.

РБК-Украина ранее писало, что с начала полномасштабной войны в Украине попали в плен более 10 тысяч российских военных. Среди них растет количество иностранных наемников.

В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов. Более того, за прошлый год в плен попало больше военных страны-агрессора, чем за 2022 и 2023 годы вместе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Стив Уиткофф Обмен пленными Война в Украине
Новости
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке