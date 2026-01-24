ua en ru
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби и удар по нефтебазе в Пензе: новости за 23 января

Украина, Суббота 24 января 2026 06:30
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби и удар по нефтебазе в Пензе: новости за 23 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина, США и Россия впервые провели переговоры в трехстороннем формате. Тем временем украинские защитники ударили по нефтебазе в Пензе.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 23 ноября, - в материале РБК-Украина.

В Абу-Даби уже состоялся первый разговор между командами Украины, США и РФ, - Зеленский

23 января, в Абу-Даби встречаются дипломатические команды Украины, США и РФ. Первый разговор между ними уже состоялся, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, представители трех стран обсуждают параметры окончания войны в Украине.

ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины в пятницу, 23 января, поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

На нефтебазе был зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

"Ситуация крайне тяжелая". Кличко во второй раз призвал киевлян по возможности выехать за город

Ситуация в Киеве из-за состояния энергосистемы остается крайне тяжелая. Поэтому киевляне по возможности должны выехать за пределы столицы, заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий.

Когда морозы в Украине отступят? Синоптики назвали дату скачка температуры до плюса

Погода в Украине в ближайшее время будет меняться. При этом ожидается ощутимый скачок температуры воздуха - в сторону потепления, рассказала в комментарии РБК-Украина синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, в течение выходных и в начале следующей недели синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась: в "Укрэнерго" назвали причину

Утром 23 января ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт, сообщили в "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

