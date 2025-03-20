Переговоры Трампа и Зеленского и атака на объекты россиян в Крыму: новости за 19 марта

Трамп и Зеленский провели переговоры

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По мнению Трампа, звонок прошел "очень хорошо".

"Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - подчеркнул Трамп.

Вертолет, корабль, РЛС и не только. ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль "Федор Урюпин", более десяти РЛС и не только, сообщает ГУР.

По данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.

Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине

Китай поддерживает диалог как путь к решению мира в Украине. Спикер МИД Мао Нин заявила, что Пекин приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня.

В Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем из-за долга

В Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем. После того, как они догнали потерпевшего, начали его бить, требуя возврата денег.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в организации преследования с элементами насилия и стрельбы из-за невозвращенного долга.

Германия увеличит военную помощь Украине: о какой сумме идет речь

Правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь. Это произошло после того, как Бундестаг одобрил план масштабной фискальной реформы.

Министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет парламента о том, что требования для получения разрешения на выделение дополнительных средств выполнены.