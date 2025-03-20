Переговори Трампа і Зеленського та атака на об'єкти росіян у Криму: новини за 19 березня

Трамп і Зеленський провели переговори

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. На думку Трампа, дзвінок пройшов "дуже добре".

"Більша частина бесіди ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), щоб узгодити запити і потреби Росії та України", - підкреслив Трамп.

Вертоліт, корабель, РЛС і не тільки. ГУР вразило багато об'єктів РФ у Криму за кілька днів

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти РФ у Криму. Було уражено вертоліт, корабель "Федор Урюпін", понад десять РЛС і не тільки, повідомляє ГУР.

За даними розвідників, загарбники в тимчасово окупованому Криму протягом кількох днів тремтіли від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявилися безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.

Китай відреагував на розмову Трампа і Путіна щодо України

Китай підтримує діалог як шлях до вирішення миру в Україні. Спікер МЗС Мао Нін заявила, що Пекін вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню.

У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину і погоню за іноземцем через борг

У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину і погоню за іноземцем. Після того, як вони наздогнали потерпілого, почали його бити, вимагаючи повернення грошей.

Зловмисникам повідомлено про підозру в організації переслідування з елементами насильства і стрілянини через неповернений борг.

Німеччина збільшить військову допомогу Україні: про яку суму йдеться

Уряд Німеччини погодився виділити Україні цього року додатково 3 млрд євро на військову допомогу. Це сталося після того, як Бундестаг схвалив план масштабної фіскальної реформи.

Міністр фінансів Йорг Кукіс поінформував бюджетний комітет парламенту про те, що вимоги для отримання дозволу на виділення додаткових коштів виконано.