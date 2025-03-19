Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине

Китай поддерживает диалог как путь к решению мира в Украине. Спикер МИД Мао Нин заявила, что Пекин приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People's Daily .

Китай прокомментировал телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта. В ходе беседы лидеры обсудили нормализацию российско-американских отношений и ситуацию в Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай принял к сведению соответствующие сообщения.

По ее словам, Китай с самого начала поддерживал решение кризиса путем диалога и переговоров. Мао Нин подчеркнула, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру.

Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру.