Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине
Китай поддерживает диалог как путь к решению мира в Украине. Спикер МИД Мао Нин заявила, что Пекин приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People's Daily.
Китай прокомментировал телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта. В ходе беседы лидеры обсудили нормализацию российско-американских отношений и ситуацию в Украине.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай принял к сведению соответствующие сообщения.
По ее словам, Китай с самого начала поддерживал решение кризиса путем диалога и переговоров. Мао Нин подчеркнула, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру.
Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру.
Позиция Китая относительно мира в Украине
Нагдаємо, что Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин отметил, что помощь будет в соответствии с пожеланиями сторон.
Кроме того, Китай имеет целью создать условия для урегулирования "украинского кризиса" путем поиска приемлемых договоренностей для обеих сторон конфликта. Страна будет поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование.
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