Германия увеличит военную помощь Украине: о какой сумме идет речь

Правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь. Это произошло после того, как Бундестаг одобрил план масштабной фискальной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канцлер Олаф Шольц, который покидает свой, ранее настоял на том, чтобы сделать смягчение правил заимствований предварительным условием для дополнительной помощи Украине.

Министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет парламента о том, что требования для получения разрешения на выделение дополнительных средств выполнены.

В письме министерство согласилось на дополнительные расходы в размере 2,547 млрд евро в этом году. Вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия выделит 3 млрд евро.

На период с 2026 по 2029 год Кукис планирует выделить 8,252 млрд евро на военную помощь Украине, доведя общую сумму до более чем 11 млрд евро.

Ожидается, что бюджетный комитет одобрит выделение средств 20 марта при условии, что верхняя палата, Бундесрат, одобрит конституционную реформу.

Нижняя палата парламента, Бундестаг, 18 марта одобрила кардинальные изменения в бюджетных правилах Германии, направленные на увеличение военных расходов и оживление экономического роста.

Лидеры ЕС встретятся 19-20 марта, и среди тем, которые они обсудят, будет помощь Украине.

По мере того как растет неопределенность относительно будущего гарантий безопасности США при президенте Дональде Трампе, европейские государства подвергаются все большему давлению, требующему продемонстрировать свою приверженность Украине в ее войне с Россией, в том числе посредством военных расходов.