Вертолет, корабль, РЛС и не только. ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней
Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль "Федор Урюпин", более десяти РЛС и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, по данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.
"На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)", - констатируют в ГУР.
А именно:
- 48Я6-К1 "Подлет" (2шт);
- 1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт);
- 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);
- 9С19 "Имбирь";
- "Небо-СВ";
- С-300ВМ;
- "Небо-М";
- 59Н6-Е "Противник-ГЕ";
- БРЛС "Мыс".
Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".
"А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - перечислили в разведке.
Ситуация в Крыму
Российские войска оккупировали Крым в 2014 году. С того времени полуостров российские войск снабдили большим количеством военных объектов, техники и живой силы.
Благодаря масштабной милитаризации Крыма, Россия снабжает группировки войск на фронте на разных направлениях в войне против Украины.
Чтобы остабить военный потенциал оккупантов в Крыму, Силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам сосредоточения разного рода ресурсов РФ в Крыму.
В частности, Силы обороны уже не один раз атаковали незоконно построенную переправу в Крыму - Керченский мост. Еще в апреле 2024 года СМИ писали о том, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.
Напомним и тот факт, что еще в конце 2024 года дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный РФ у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.