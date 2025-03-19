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Вертолет, корабль, РЛС и не только. ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней

Крым, Среда 19 марта 2025 08:48
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Вертолет, корабль, РЛС и не только. ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней Фото: ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль "Федор Урюпин", более десяти РЛС и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, по данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.

"На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)", - констатируют в ГУР.

А именно:

  • 48Я6-К1 "Подлет" (2шт);
  • 1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт);
  • 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);
  • 9С19 "Имбирь";
  • "Небо-СВ";
  • С-300ВМ;
  • "Небо-М";
  • 59Н6-Е "Противник-ГЕ";
  • БРЛС "Мыс".

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

"А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - перечислили в разведке.

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали Крым в 2014 году. С того времени полуостров российские войск снабдили большим количеством военных объектов, техники и живой силы.

Благодаря масштабной милитаризации Крыма, Россия снабжает группировки войск на фронте на разных направлениях в войне против Украины.

Чтобы остабить военный потенциал оккупантов в Крыму, Силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам сосредоточения разного рода ресурсов РФ в Крыму.

В частности, Силы обороны уже не один раз атаковали незоконно построенную переправу в Крыму - Керченский мост. Еще в апреле 2024 года СМИ писали о том, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Напомним и тот факт, что еще в конце 2024 года дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный РФ у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря.

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