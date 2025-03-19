Вертолет, корабль, РЛС и не только. ГУР поразило много объектов РФ в Крыму за несколько дней

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль "Федор Урюпин", более десяти РЛС и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - перечислили в разведке.

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

Так, по данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали Крым в 2014 году. С того времени полуостров российские войск снабдили большим количеством военных объектов, техники и живой силы.

Благодаря масштабной милитаризации Крыма, Россия снабжает группировки войск на фронте на разных направлениях в войне против Украины.

Чтобы остабить военный потенциал оккупантов в Крыму, Силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам сосредоточения разного рода ресурсов РФ в Крыму.

В частности, Силы обороны уже не один раз атаковали незоконно построенную переправу в Крыму - Керченский мост. Еще в апреле 2024 года СМИ писали о том, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Напомним и тот факт, что еще в конце 2024 года дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный РФ у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря.

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