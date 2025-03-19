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Трамп раскрыл первые детали переговоров с Зеленским

Вашингтон, Среда 19 марта 2025 17:52
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Трамп раскрыл первые детали переговоров с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский завершили телефонный разговор. Он прошел "очень хорошо".

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Только что состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, он попросил госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца "дать точное описание обсужденных вопросов". Соответствующее заявление будет опубликовано "в ближайшее время".

Переговоры Трампа и Зеленского

Напомним, в сети еще вчера распространяли слухи о том, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже сегодня, 19 марта, Зеленский подтвердил запланированный разговор с Трампом.

Стороны должны были обсудить переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые преимущественно касались войны России против Украины.

Президент Украины, в частности, хотел услышать от США детали об идее о прекращении на 30 дней ударов по энергетике. На такой шаг во время переговоров с Трампом согласился Путин.

Детальнее о вчерашних переговорах Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
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