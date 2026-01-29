Переговоры только в Москве? У Путина сделали циничное заявление о встрече с Зеленским

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, в Кремле снова предложили Владимиру Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор выдвигает два ключевых условия для проведения такой встречи.

В России подобные заявления о встрече лидеров двух стран звучат не впервые. При этом россияне постоянно выдвигают требования для ее проведения.

В частности, в мае 2025 года Дмитрий Песков сообщал, что такая встреча возможна только как "итог конкретных договоренностей" между сторонами.

Кроме того, в августе прошлого года Песков говорил, что Путин якобы не возражает против встречи с Зеленским, однако требует, чтобы она была "хорошо подготовлена" и завершилась подписанием мирного соглашения.

При этом в сентябре прошлого года сам диктатор заявил, что "не исключает" встречи с президентом Украины, однако отметил, что для этого Зеленский должен приехать в Москву.

РБК-Украина ранее писало, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал готовность к переговорам, в частности в формате трехсторонней встречи, однако отвергал условия, которые предлагал российский диктатор.

Отметим, уже 1 февраля в Абу-Даби состоится следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. В США заявили, что их спецпредставителей не будет, а встреча состоится только между Украиной и РФ.