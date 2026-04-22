Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Переговоры по Украине не могут ждать окончания войны в Иране, - Зеленский

20:21 22.04.2026 Ср
2 мин
Внимание Вашингтона сосредоточено на противостоянии с Тегераном
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Война в Иране отвлекла внимание от российской агрессии против Украины, поскольку именно на ней сейчас сосредоточено внимание США. В результате поставки Киеву некоторых ключевых видов оружия были сорваны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.



Глава государства отметил, что хотя технические переговоры с США продолжаются, он не "видит возможности встретиться... пока вопрос, дело Ирана не будет закрыто".

Зеленский отметил, что это является "вызовом", что одни и те же американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры как по войне в Иране, так и по войне в Украине.

Он добавил, что хотя понимает, что США сейчас сосредоточены на войне с Ираном, важно не забывать об Украине, где боевые действия продолжаются.

Украинский президент отметил, что нельзя говорить: "Мы поговорим об Украине чуть позже".

"Украина - это не "чуть позже". Украина уже переживает такую большую трагедию, что мы должны найти способ решать эти вопросы параллельно", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что война в Иране привела к срыву поставок некоторых видов ключевого оружия для Украины, в частности противоракетных ракет. По его словам, Киев не получает их достаточно из-за ограниченных производственных мощностей в США.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, 17 апреля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

Отметим, в начале апреля Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Вэнса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

