Переговори щодо України не можуть чекати закінчення війни в Ірані, - Зеленський

Глава держави зазначив, що хоча технічні переговори зі США тривають, він не "бачить можливості зустрітися… доки питання, справа Ірану не буде закрита".

Зеленський зазначив, що це є "викликом", що одні й ті ж американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер ведуть переговори як щодо війни в Ірані, так і щодо війни в Україні.

Він додав, що хоча розуміє, що США наразі зосереджені на війні з Іраном, важливо не забувати про Україну, де бойові дії тривають.

Український президент зазначив, що не можна говорити: "Ми поговоримо про Україну трохи пізніше".

"Україна - це не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку велику трагедію, що ми мусимо знайти спосіб вирішувати ці питання паралельно", - підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що війна в Ірані призвела до зриву поставок деяких видів ключової зброї для України, зокрема протиракетних ракет. За його словами, Київ не отримує їх достатньо через обмежені виробничі потужності у США.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

Зазначимо, на початку квітня Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.