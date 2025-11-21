Переговоры по мирному плану США растянутся на 12 месяцев, - WP

Переговоры по новому мирному плану США могут длиться около 12 месяцев, поскольку сейчас он содержит много "нереалистичных положений".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Осведомленный источник рассказал изданию, что для приведения мирного плана к приемлемому для Украины формату понадобятся "месяцы кропотливых переговоров".
"Даже если бы Зеленский хотел его подписать, он не смог бы этого сделать, поскольку для этого нет политической основы. Там есть много нереалистичных положений. Очевидно, что это пророссийское соглашение, которое написали Дмитриев и Виткофф", - отметил источник.
По его словам, документ похож на соглашение о полезных ископаемых, которое, добавил источник, модифицировалось перед подписанием в течение трех месяцев.
"Но это соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому, по моему мнению, переговоры будут длиться около 12 месяцев. Я считаю, что это начало мирного процесса, а не его конец", - цитирует собеседника издание.
Напомним, новый мирный план Соединенных Штатов состоит из 28 пунктов. Он предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение численности армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
Отметим, во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился на их обсуждение. Белый дом не раскрывает подробностей, однако заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.
Сегодня, 21 ноября от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными, чтобы заставить ее подписать мирное соглашение до 27 ноября.
В то же время европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Зато европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.
Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.