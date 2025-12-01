Переговоры в Майами и рекордная атака на Киев и область: новости за выходные

Делегации Украины и США провели встречу касательно плана по завершению войны, а Россия устроила самый масштабный обстрел Киева и Киевской области.

Делегации Украины и США провели переговоры по мирному плану

Делегации Украины и США завершили переговоры по мирному плану во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщили, что встреча была продуктивной.

Рубио отметил, что идет подготовка страны не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.

Россия ударила по Киеву и области дронами и ракетами

В ночь на 29 ноября российские террористы запустили на Киев дроны, баллистику и крылатые ракеты. Эта вражеская атака стала самой масштабной за все время войны.

Повреждения зафиксировали в семи районах. Известно о десятках пострадавших, многие из них находятся в больницах. Также есть погибшие.

Зеленский уволил Ермака с должности главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Соответствующий приказ главы государства был обнародован на официальном сайте президента.

Перед этим стало известно, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после обысков НАБУ и САП у него дома.

У Путина уточнили, когда тот встретится с Уиткоффом

Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Уиткофф фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.

Зеленский поручил подготовить новый план обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

Глава Минобороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение.

Взрывы на двух танкерах из "теневого флота" РФ

В Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.

На 274-метровом танкере произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции.