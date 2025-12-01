ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Переговоры в Майами и рекордная атака на Киев и область: новости за выходные

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 06:30
UA EN RU
Переговоры в Майами и рекордная атака на Киев и область: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерий Ульяненко

Делегации Украины и США провели встречу касательно плана по завершению войны, а Россия устроила самый масштабный обстрел Киева и Киевской области.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Делегации Украины и США провели переговоры по мирному плану

Делегации Украины и США завершили переговоры по мирному плану во Флориде. Госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщили, что встреча была продуктивной.

Рубио отметил, что идет подготовка страны не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.

Россия ударила по Киеву и области дронами и ракетами

В ночь на 29 ноября российские террористы запустили на Киев дроны, баллистику и крылатые ракеты. Эта вражеская атака стала самой масштабной за все время войны.

Повреждения зафиксировали в семи районах. Известно о десятках пострадавших, многие из них находятся в больницах. Также есть погибшие.

Зеленский уволил Ермака с должности главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Соответствующий приказ главы государства был обнародован на официальном сайте президента.

Перед этим стало известно, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после обысков НАБУ и САП у него дома.

У Путина уточнили, когда тот встретится с Уиткоффом

Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Уиткофф фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.

Зеленский поручил подготовить новый план обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

Глава Минобороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение.

Взрывы на двух танкерах из "теневого флота" РФ

В Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.

На 274-метровом танкере произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Андрей Ермак Война в Украине мирный план США
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву