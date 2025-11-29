ua en ru
Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины

Суббота 29 ноября 2025 14:55
Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины Фото: Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Также в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - добавил президент.

Что известно о плане обороны Украины

Отмечается, что план обороны Украины - это важная составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления ряда мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защиту в случае вооруженного вооруженного конфликта.

План обороны Украины предусмотрен законом "Об обороне Украины". Известно, что план обороны Украины является секретным документом и должен быть реализован в случае войны соответствующим решением СНБО.

Украина усиливает "Линию дронов"

Напомним, в марте Министерство обороны Украины запустило проект "Линия дронов", направленный на развитие специализированных подразделений беспилотных летательных аппаратов в составе ВСУ. Проект предусматривает масштабирование боевого опыта.

Также сообщалось, что правительство увеличивает инвестиции в украинские дроны и укрепление Сил обороны. Будет перераспределены средства на нужды украинского войска.

Так, на нужды военных будет перераспределено 8 млрд гривен. В частности на нужды воинских частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем в новосформированных подразделениях.

