ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Переговори в Маямі та рекордна атака на Київ та область: новини за вихідні

Україна, Понеділок 01 грудня 2025 06:30
UA EN RU
Переговори в Маямі та рекордна атака на Київ та область: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерій Ульяненко

Делегації України та США провели зустріч щодо плану по завершенню війни, а Росія влаштувала наймасштабніший обстріл Києва та Київської області.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Делегації України та США провели переговори щодо мирного плану

Делегації України та США завершили переговори щодо мирного плану у Флориді. Держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров повідомили, що зустріч була продуктивною.

Рубіо наголосив, що триває підготовка країни не просто до зупинки бойових дій, а до довготривалого процвітання.

Росія вдарила по Києву та області дронами і ракетами

В ніч на 29 листопада російські терористи запустили на Київ дрони, балістику та крилаті ракети. Ця ворожа атака стала наймасштабнішою за весь час війни.

Пошкодження зафіксували у семи районах. Відомо про десятки постраждалих, багато з них перебувають у лікарнях. Також є загиблі.

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

Президент Україна Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Відповідний наказ глави держави був оприлюднений на офіційному сайті президента.

Перед цим стало відомо, що Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося після обшуків НАБУ і САП у нього вдома.

У Путіна уточнили, коли той зустрінеться з Віткоффом

Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.

Віткофф фактично напряму підтримує російські інтереси, судячи з його дій та публікацій західних ЗМІ.

Зеленський доручив підготувати новий план оборони України

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни з врахуванням ходу бойових дій та оновлених пріоритетів.

Очільник Міноборони підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабміну на затвердження.

Вибухи на двох танкерах з "тіньового флоту" РФ

У Чорному морі неподалік проливу Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.

На 274-метровому танкері стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Андрій Єрмак Війна в Україні мирний план США
Новини
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву