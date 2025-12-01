Переговори в Маямі та рекордна атака на Київ та область: новини за вихідні

Делегації України та США провели зустріч щодо плану по завершенню війни, а Росія влаштувала наймасштабніший обстріл Києва та Київської області.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Делегації України та США провели переговори щодо мирного плану

Делегації України та США завершили переговори щодо мирного плану у Флориді. Держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров повідомили, що зустріч була продуктивною.

Рубіо наголосив, що триває підготовка країни не просто до зупинки бойових дій, а до довготривалого процвітання.

Росія вдарила по Києву та області дронами і ракетами

В ніч на 29 листопада російські терористи запустили на Київ дрони, балістику та крилаті ракети. Ця ворожа атака стала наймасштабнішою за весь час війни.

Пошкодження зафіксували у семи районах. Відомо про десятки постраждалих, багато з них перебувають у лікарнях. Також є загиблі.

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

Президент Україна Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Відповідний наказ глави держави був оприлюднений на офіційному сайті президента.

Перед цим стало відомо, що Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося після обшуків НАБУ і САП у нього вдома.

У Путіна уточнили, коли той зустрінеться з Віткоффом

Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.

Віткофф фактично напряму підтримує російські інтереси, судячи з його дій та публікацій західних ЗМІ.

Зеленський доручив підготувати новий план оборони України

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни з врахуванням ходу бойових дій та оновлених пріоритетів.

Очільник Міноборони підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабміну на затвердження.

Вибухи на двох танкерах з "тіньового флоту" РФ

У Чорному морі неподалік проливу Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.

На 274-метровому танкері стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини.