Украина получит от США ракеты для Patriot в ближайшие дни, - Зеленский

США в ближайшие дни предоставят украинским защитникам новый пакет с антибаллистическими ракетами для Patriot.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

У главы государства спросили, договорилась ли Украина о новых поставках ракет PAC-3 для Patriot, которые способны сбивать баллистику, на саммите НАТО.

"Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами", - ответил Зеленский.

Он уточнил, что в случае с европейскими странами конкретных дат пока нет, но Украина точно получит дополнительные ракеты PAC-3.

Нехватка ракет для Patriot

Напомним, нехватка ракет для Patriot, которые способны сбивать баллистику, является одной из ключевых проблем для Украины.

В частности, недавно советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о том, что у страны "вообще нет ракет" для уничтожения баллистики.