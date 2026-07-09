Украина получит от США ракеты для Patriot в ближайшие дни, - Зеленский
США в ближайшие дни предоставят украинским защитникам новый пакет с антибаллистическими ракетами для Patriot.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
У главы государства спросили, договорилась ли Украина о новых поставках ракет PAC-3 для Patriot, которые способны сбивать баллистику, на саммите НАТО.
"Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами", - ответил Зеленский.
Он уточнил, что в случае с европейскими странами конкретных дат пока нет, но Украина точно получит дополнительные ракеты PAC-3.
Нехватка ракет для Patriot
Напомним, нехватка ракет для Patriot, которые способны сбивать баллистику, является одной из ключевых проблем для Украины.
В частности, недавно советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о том, что у страны "вообще нет ракет" для уничтожения баллистики.
Этим активно пользуются россияне. В частности, во время последнего массированного удара по Киеву и области враг применил 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Украинская противовоздушная оборона тогда не сбила ни одной баллистики.
Вчера, 8 июля, президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство Patriot.