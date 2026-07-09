Украинская ПВО сбила 89% целей в июне, но с баллистикой есть серьезные проблемы

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Украина во время атак РФ в прошлом месяце уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.

Отчет ПВО за июнь-2026 Так, военные заявили, что ПВО сбила 89% воздушных целей во время массированных российских атак. В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет. Из них украинские силы уничтожили почти 5300: 90% беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас";

90% крылатых ракет типа "Калибр", "Искандер-К", Х-101 и т. п.;

40% баллистических ракет типа "Искандер", "Кинжал", 48Н6ДМ и других целей. Почему баллистика не сбивается Самым большим вызовом, по словам Минобороны, остаются баллистические ракеты. "Их перехват нуждается в значительном количестве ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot", - отметили в ведомстве.



Украина призывает партнеров передать имеющиеся на складах ракеты-перехватчики для защиты украинской критической инфраструктуры, – резюмировали военные.