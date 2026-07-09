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Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине

20:32 09.07.2026 Чт
2 мин
Политическое решение двух президентов уже есть, но для запуска производства этого мало
aimg Валерия Абабина
Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украинские министерства иностранных дел и обороны должны без пауз начать техническую работу над лицензией для Patriot, чтобы Украина как можно скорее запустила производство.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Политическое решение принято

По словам президента, саммит НАТО и встреча с Трампом оказались результативными - в частности, удалось сдвинуть с места вопросы лицензии на производство Patriot.

"Мы как лидеры, я как президент и президент Трамп, решили этот вопрос положительно. Что касается производства Patriot в Украине, мы решили этот вопрос политически", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп не раз подчеркивал технологическую сложность такого производства.

"Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут 2-3 страны потому, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать", - отметил президент.

Следующий шаг – технические группы

Теперь, по словам Зеленского, все зависит от скорости работы технических групп двух стран – Министерства иностранных дел и обороны.

"Очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители разных министерств, представители исполнительной власти сейчас без пауз начали над этим работать, чтобы мы получили лицензии как можно скорее и начали производство в Украине", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что временный фактор здесь решающий: "Раньше договоримся – раньше сможем производить Patriot".

Напомним, 8 июля в Анкаре на полях саммита НАТО прошла встреча Зеленского с Трампом. Одним из ключевых вопросов переговоров было усиление украинского ПВО и лицензирование производства Patriot.

По словам первого заместителя председателя ОП Сергея Кислицы, это , возможно, была лучшая встреча двух лидеров.

По оценке Financial Times, Трамп в Анкаре неожиданно изменил тон по отношению к Украине - и европейские дипломаты объяснили это коротко: "Трамп любит победителей. И Украина недавно начала побеждать".

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