Минобороны Финляндии: США должны предоставить "дорожную карту" возможного вывода войск из Европы

Европейский союз (ЕС) должен получить от Соединенных Штатов Америки (США) "дорожную карту" о том, как действовать, в случае вывода американских войск с европейского континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянена в интервью изданию POLITICO

"Нам нужно иметь какой-то общий план с американцами по дорожной карте, если американцы изменят баланс в тихоокеанском регионе в обычных оборонных возможностях", - заявил глава ведомства.

В частности он отметил, что "четкая дорожная карта" необходима, чтобы у Российской Федерации "не осталось ни одного окна возможностей попробовать что-то сделать", а планы Штатов должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока.

Politico добавляет, что заявление Хяккянена перекликается с комментариями министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в прошлом месяце попросил американского коллегу Пита Гегсета "разработать дорожную карту, чтобы избежать пробелов в возможностях, организовать постепенное распределение бремени, чтобы знать, кто что делает" на случай вывода американских сил из Европы. Позже Писториус заявил, что так и не получил ответа от Вашингтона.

В то же время Хяккянен добавил, что понимает аргументы Штатов о необходимости "переориентации" на Азию из-за наращивания Китаем военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, выход США из Европы также представляет безопасность для континента и "соседей" России.