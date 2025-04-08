США могут вывести часть войск из Восточной Европы, - NBC News

Пентагон сейчас рассматривает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Подразделения, которых может коснуться возможное решение, являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых бывший президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден развернул еще в 2022 году с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.

Шесть американских и европейских чиновников, которые пожелали оставаться анонимными, рассказали, что, если Пентагон поддержит предложение, это усилит опасения о том, что Штаты "отказываются от своих давних союзников в Европе".

"Россияне оценят сокращение вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру", - заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Как пишет NBC News, окончательное количество военных, которых могут вывести с территории Восточной Европы, еще не согласовано.