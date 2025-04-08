США могут вывести часть войск из Восточной Европы, - NBC News
Пентагон сейчас рассматривает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Подразделения, которых может коснуться возможное решение, являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых бывший президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден развернул еще в 2022 году с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.
Шесть американских и европейских чиновников, которые пожелали оставаться анонимными, рассказали, что, если Пентагон поддержит предложение, это усилит опасения о том, что Штаты "отказываются от своих давних союзников в Европе".
"Россияне оценят сокращение вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру", - заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.
Как пишет NBC News, окончательное количество военных, которых могут вывести с территории Восточной Европы, еще не согласовано.
США могут вывести войска из Европы
Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его страна не планирует выходить из НАТО. В то же время он отметил, что члены Альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Тем временем генеральный секретарь Альянса Марк Рютте опроверг планы США вывести войска из Европы.
Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен отмечал, что Штаты должны предоставить Европейскому союзу (ЕС) "дорожную карту" о том, как действовать, в случае вывода американских войск с европейского континента.
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