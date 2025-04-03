США остаются в НАТО: Рубио попытался успокоить Европу

США не планируют выходить из НАТО. Однако члены Альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП - то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Помните о том, что США - это часть НАТО и мы такие же активные, как и были раньше при всей той истерии, которая происходит в масс-медиа в мире", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп "четко заявил", что он поддерживает НАТО. "Мы собираемся остаться в НАТО. Он ясно дал это понять", - заявил Рубио.

В то же время он вновь заявил о требованиях США к членам Альянса увеличить расходы на оборону.

"Мы должны выйти именно на реалистичный путь обязательств со стороны всех стран-членов НАТО увеличить до 5% оборонные расходы", - заявил госсекретарь. Он отметил, что это должно произойти не за один год, но надо "идти по реалистическому пути".

По его словам, президент США заявил в первой каденции и второй каденции подтвердил, что он не против НАТО. "Он против НАТО, у которой нет сил и средств, которые не могут выполнять свои обязательства", - добавил Рубио.

Госсекретарь заявил, что происходящее в мире в последние годы "только напоминает нам о том, что должна быть мощная сила как фактор сдерживания".