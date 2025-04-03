Внезапно не уйдут: генсек НАТО опроверг планы США вывести войска из Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался заверить европейских союзников в том, что Вашингтон сохранит приверженность западному военному альянсу, несмотря на резкие слова президента Дональда Трампа.

Об это, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США не планируют немедленно выводить свое военное присутствие из Европы, несмотря на требования к европейским странам самостоятельно заботиться о своей обороне, заявил Рютте перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе

"У них нет планов внезапно сократить свое присутствие здесь, в Европе", - заявил Рютте, имея в виду США.

В то же время он заявил о том, что у Вашингтона есть интересы в других частях мина.

"Но мы знаем, что поскольку Америка является сверхдержавой, ей необходимо присутствовать на большем количестве театров. Вполне логично, что у вас есть этот спор, и мы ведем этот спор уже много лет".

Будущее Альянса

Вера европейцев в США как главного защитника континента от нападения со стороны России серьезно пошатнулась из-за попыток Дональда Трампа сблизиться с Москвой и сильного давления на Киев в его стремлении положить конец войне против Украины.

Кроме того, в последние месяцы Вашингтон прямо заявил европейским странам, что он больше не может уделять первостепенное внимание безопасности континента и что им придется тратить гораздо больше средств на оборону.

Слова и действия администрации Трампа подняли вопросы о будущем НАТО - трансатлантического блока, который на протяжении последних 75 лет был основой европейской безопасности.

Переговоры по Украине

Как отмечает Reuters, европейские министры, вероятно, также воспользуются встречей, чтобы попытаться повлиять на переговоры, которые Трамп начал с Россией по поводу войны в Украине, спровоцированной вторжением Москвы в 2022 году.

Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что среди европейцев существует обеспокоенность тем, что они до сих пор не участвуют в переговорах, имеющих ключевое значение для безопасности Европы.

"Это трудно принять, но это факт жизни", - сказал дипломат, выступая на условиях анонимности.