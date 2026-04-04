В Пентагоне назвали потери США в войне против Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The The Wall Street Journal.
По официальным данным Пентагона, по состоянию на 3 апреля в результате военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 погибли.
Наибольшую долю среди раненых составляют военные сухопутных сил (247), флота - 63, среди морпехов раненых - 19 человек, среди личного состава воздушных сил - 36.
Напомним, в последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что США рассчитывают закончить войну против Ирана в ближайшие две-три недели.
Причем исходя из его слов, это якобы будет даже в том случае, если Тегеран не решится идти на сделку.
Также на днях Трамп выступил с обращением к нации, где заявил, что через две-три недели США нанесут очень мощный удар и "вернут Иран в каменный век".
Тем временем боевые действия продолжаются. На днях силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж, а Иран сбил два боевых самолета США.
Сегодня в Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.