RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Пентагоне назвали потери США в войне против Ирана

14:20 04.04.2026 Сб
2 мин
Сколько американских военных погибло?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Пентагоне назвали потери США в войне против Ирана (Getty Images)

За пять недель войны США против Ирана погибли 13 американских военнослужащих и более 360 получили ранения.

По официальным данным Пентагона, по состоянию на 3 апреля в результате военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 погибли.

Наибольшую долю среди раненых составляют военные сухопутных сил (247), флота - 63, среди морпехов раненых - 19 человек, среди личного состава воздушных сил - 36.

Когда завершится война США против Ирана

Напомним, в последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что США рассчитывают закончить войну против Ирана в ближайшие две-три недели.

Причем исходя из его слов, это якобы будет даже в том случае, если Тегеран не решится идти на сделку.

Также на днях Трамп выступил с обращением к нации, где заявил, что через две-три недели США нанесут очень мощный удар и "вернут Иран в каменный век".

Тем временем боевые действия продолжаются. На днях силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж, а Иран сбил два боевых самолета США.

Сегодня в Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиИран