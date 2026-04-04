В Пентагоне назвали потери США в войне против Ирана

Когда завершится война США против Ирана

Напомним, в последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что США рассчитывают закончить войну против Ирана в ближайшие две-три недели.

Причем исходя из его слов, это якобы будет даже в том случае, если Тегеран не решится идти на сделку.

Также на днях Трамп выступил с обращением к нации, где заявил, что через две-три недели США нанесут очень мощный удар и "вернут Иран в каменный век".

Тем временем боевые действия продолжаются. На днях силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж, а Иран сбил два боевых самолета США.

Сегодня в Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.