ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране заявили о попадании вблизи Бушерской атомной электростанции, - СМИ

12:51 04.04.2026 Сб
2 мин
В Тегеране утверждают, что это уже четвертый удар по объекту за время войны
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (Getty Images)

В Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT

По данным государственных СМИ Ирана, также были повреждены здания на территории вблизи станции.

В иранском атомном агентстве заявили, что удар пришелся вблизи ограждения Бушерской АЭС. По их версии, взрыв повредил одно из вспомогательных зданий, однако основные части электростанции не получили повреждений.

В Тегеране также утверждают, что это уже четвертый удар по Бушерской АЭС с начала нынешней войны.

"Это уже четвертое нападение на электростанцию Бушер во время недавно начавшейся войны. Основные секции электростанции не получили повреждений", - говорится в заявлении Atomic Energy Organization Of Iran.

Напомним, в последние дни Дональд Трамп неоднократно давал понять, что США рассчитывают завершить войну против Ирана в течение ближайших двух-трех недель. Из его заявлений следовало, что Вашингтон стремится достичь этого даже в случае, если Тегеран не согласится на сделку.

Кроме того, в обращении к нации Трамп заявил, что через две-три недели США нанесут "очень мощный удар" и "вернут Иран в каменный век".

В то же время боевые действия продолжаются: ранее силы США и Израиля уничтожили мост B1, который соединял Тегеран и Карадж, а уже потом Иран заявил о сбитии двух американских боевых самолетов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Израиль Соединенные Штаты Америки Ближний восток АЭС
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои