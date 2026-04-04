В Иране заявили о попадании вблизи Бушерской атомной электростанции, - СМИ
В Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В иранском атомном агентстве заявили, что удар пришелся вблизи ограждения Бушерской АЭС. По их версии, взрыв повредил одно из вспомогательных зданий, однако основные части электростанции не получили повреждений.
В Тегеране также утверждают, что это уже четвертый удар по Бушерской АЭС с начала нынешней войны.
"Это уже четвертое нападение на электростанцию Бушер во время недавно начавшейся войны. Основные секции электростанции не получили повреждений", - говорится в заявлении Atomic Energy Organization Of Iran.
Напомним, в последние дни Дональд Трамп неоднократно давал понять, что США рассчитывают завершить войну против Ирана в течение ближайших двух-трех недель. Из его заявлений следовало, что Вашингтон стремится достичь этого даже в случае, если Тегеран не согласится на сделку.
Кроме того, в обращении к нации Трамп заявил, что через две-три недели США нанесут "очень мощный удар" и "вернут Иран в каменный век".
В то же время боевые действия продолжаются: ранее силы США и Израиля уничтожили мост B1, который соединял Тегеран и Карадж, а уже потом Иран заявил о сбитии двух американских боевых самолетов.