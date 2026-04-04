В Иране заявили о попадании вблизи Бушерской атомной электростанции, - СМИ

В Иране заявили о новом ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным иранской стороны, снаряд попал возле ограждения объекта, погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По данным государственных СМИ Ирана, также были повреждены здания на территории вблизи станции.

В иранском атомном агентстве заявили, что удар пришелся вблизи ограждения Бушерской АЭС. По их версии, взрыв повредил одно из вспомогательных зданий, однако основные части электростанции не получили повреждений.

В Тегеране также утверждают, что это уже четвертый удар по Бушерской АЭС с начала нынешней войны.

"Это уже четвертое нападение на электростанцию Бушер во время недавно начавшейся войны. Основные секции электростанции не получили повреждений", - говорится в заявлении Atomic Energy Organization Of Iran.