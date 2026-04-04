Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Пентагоні назвали втрати США у війні проти Ірану

14:20 04.04.2026 Сб
2 хв
Скільки американських військових загинули?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Пентагоні назвали втрати США у війні проти Ірану (Getty Images)

За п’ять тижнів війни США проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців і понад 360 отримали поранення.

За офіційними даними Пентагону, станом 3 квітня внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення і 13 загинули.

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту - 63, серед морпіхів поранених - 19 осіб, серед особового складу повітряних сил - 36.

Коли завершиться війна США проти Ірану

Нагадаємо, останніми днями президент США Дональд Трамп неодноразово даав зрозуміти, що США розраховують закінчити війну проти Ірану в найближчі два-три тижні.

Причому виходячи з його слів, це нібито буде навіть у тому разі, якщо Тегеран не зважиться йти на угоду.

Також днями Трамп виступив зі зверненням до нації, де заявив, що за два-три тижні США завдадуть дуже потужного удару і "повернуть Іран у кам'яний вік".

Тим часом бойові дії продовжуються. Днями сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж, а Іран збив два бойові літаки США.

Сьогодні в Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними іранської сторони, снаряд влучив біля огорожі об’єкта, загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали.

