У Пентагоні назвали втрати США у війні проти Ірану

За п’ять тижнів війни США проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців і понад 360 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The The Wall Street Journal.
Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту - 63, серед морпіхів поранених - 19 осіб, серед особового складу повітряних сил - 36.
Нагадаємо, останніми днями президент США Дональд Трамп неодноразово даав зрозуміти, що США розраховують закінчити війну проти Ірану в найближчі два-три тижні.
Причому виходячи з його слів, це нібито буде навіть у тому разі, якщо Тегеран не зважиться йти на угоду.
Також днями Трамп виступив зі зверненням до нації, де заявив, що за два-три тижні США завдадуть дуже потужного удару і "повернуть Іран у кам'яний вік".
Тим часом бойові дії продовжуються. Днями сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж, а Іран збив два бойові літаки США.
Сьогодні в Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними іранської сторони, снаряд влучив біля огорожі об’єкта, загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали.