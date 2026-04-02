Еще 2-3 недели: Трамп сделал заявление о завершении войны с Ираном
США очертили примерные сроки окончания военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его обращения к нации.
Дональд Трамп заявил, что ключевые цели операции США против Ирана близки к достижению. Однако конкретную дату окончания войны американский лидер так и не назвал.
Также было сделано заявление о блокаде Ормузского пролива.
"США не нуждаются в Ормузском проливе, им должны заниматься те, кто его использует для транспортировки нефти", - заявил Трамп.
При этом, Трамп очертил примерные сроки продолжения военный действий в Иране.
"Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующих 2-3 недель.Мы вернем их к каменному веку, куда они и принадлежат", - заявил Трамп.
Что еще заявил Трамп
- По его словам, все ядерные объекты, на которых Иран намеревался продолжать программу, были полностью уничтожены.
- Трамп подчеркнул, что Иран быстро наращивал запасы обычных баллистических вооружений, которые могли бы достичь Европы, США и других регионов мира.
- Американский президент отметил, что целью Ирана было произвести как можно больше оружия и ракет с максимальной дальностью полета.
- Иран, по словам Трампа, находился на грани обладания ядерным оружием, несмотря на многолетние предупреждения США.
- Трамп заявил, что режим в Иране постепенно сменяется, так как многие региональные лидеры страны мертвы, и угроза уничтожения новых руководителей сохраняется при отсутствии соглашения.
- Лидер США добавил, что любые попытки Ирана возобновить ядерную программу будут сразу обнаружены и подавлены новыми ударами.
Ключевые моменты конфликта США с Ираном
Начало войны: 28 февраля 2026 года США и Израиль начали внезапную масштабную кампанию под названием "Эпическая ярость". В течение первых 12 часов было нанесено около 900 ударов по Ирану. Главными целями стали ракетные установки, системы ПВО и военная инфраструктура.
Ликвидация лидера Ирана: В результате целенаправленного удара был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других иранских чиновников. Преемником верховного лидера стал его сын - Моджтаба Хаменеи.
Ответ Ирана: Иран сразу же нанес массированный ответный удар, выпустив сотни баллистических ракет и беспилотников по Израилю и военным базам США по всему региону (в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ). Иранские удары по региону все еще продолжаются.
Блокирование нефти: Иран перекрыл судоходство через Ормузский пролив. Это привело к сбоям в поставках энергоносителей и резкому скачку мировых цен на нефть. Ормузский пролив до сих пор остается заблокированным, а США перекладывают ответственность на союзников.
Какова роль Украины в конфликте между США и Ираном
Помощь с противодействием "Шахедам": Столкнувшись с роями иранских беспилотников, ряд стран Ближнего Востока обратились за помощью к Украине как к главному эксперту по противодействию такой угрозе. Киев отправил в регион более 200 своих специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с дронами.
Сотрудничество в сфере безопасности: На сегодня, как сообщал президент Владимир Зеленский, Украина предметно сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также продолжается работа с Иорданией и идет коммуникация с Бахрейном, Кувейтом и Ираком. Киев уже заключил ряд "исторических соглашений" со странами региона.