Еще 2-3 недели: Трамп сделал заявление о завершении войны с Ираном

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его обращения к нации.

Дональд Трамп заявил, что ключевые цели операции США против Ирана близки к достижению. Однако конкретную дату окончания войны американский лидер так и не назвал.

Также было сделано заявление о блокаде Ормузского пролива.

"США не нуждаются в Ормузском проливе, им должны заниматься те, кто его использует для транспортировки нефти", - заявил Трамп.

При этом, Трамп очертил примерные сроки продолжения военный действий в Иране.

"Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующих 2-3 недель.Мы вернем их к каменному веку, куда они и принадлежат", - заявил Трамп.

Что еще заявил Трамп

По его словам, все ядерные объекты, на которых Иран намеревался продолжать программу, были полностью уничтожены. Трамп подчеркнул, что Иран быстро наращивал запасы обычных баллистических вооружений, которые могли бы достичь Европы, США и других регионов мира. Американский президент отметил, что целью Ирана было произвести как можно больше оружия и ракет с максимальной дальностью полета. Иран, по словам Трампа, находился на грани обладания ядерным оружием, несмотря на многолетние предупреждения США. Трамп заявил, что режим в Иране постепенно сменяется, так как многие региональные лидеры страны мертвы, и угроза уничтожения новых руководителей сохраняется при отсутствии соглашения. Лидер США добавил, что любые попытки Ирана возобновить ядерную программу будут сразу обнаружены и подавлены новыми ударами.

Ключевые моменты конфликта США с Ираном

Начало войны: 28 февраля 2026 года США и Израиль начали внезапную масштабную кампанию под названием "Эпическая ярость". В течение первых 12 часов было нанесено около 900 ударов по Ирану. Главными целями стали ракетные установки, системы ПВО и военная инфраструктура.

Ликвидация лидера Ирана: В результате целенаправленного удара был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других иранских чиновников. Преемником верховного лидера стал его сын - Моджтаба Хаменеи.

Ответ Ирана: Иран сразу же нанес массированный ответный удар, выпустив сотни баллистических ракет и беспилотников по Израилю и военным базам США по всему региону (в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ). Иранские удары по региону все еще продолжаются.

Блокирование нефти: Иран перекрыл судоходство через Ормузский пролив. Это привело к сбоям в поставках энергоносителей и резкому скачку мировых цен на нефть. Ормузский пролив до сих пор остается заблокированным, а США перекладывают ответственность на союзников.

Какова роль Украины в конфликте между США и Ираном

Помощь с противодействием "Шахедам": Столкнувшись с роями иранских беспилотников, ряд стран Ближнего Востока обратились за помощью к Украине как к главному эксперту по противодействию такой угрозе. Киев отправил в регион более 200 своих специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с дронами.

Сотрудничество в сфере безопасности: На сегодня, как сообщал президент Владимир Зеленский, Украина предметно сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также продолжается работа с Иорданией и идет коммуникация с Бахрейном, Кувейтом и Ираком. Киев уже заключил ряд "исторических соглашений" со странами региона.