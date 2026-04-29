RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Пентагон раскрыл расходы США на войну с Ираном

19:55 29.04.2026 Ср
2 мин
Больше всего денег было потрачено на боеприпасы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: удар по Тегерану (Getty Images)

Текущие расходы США на войну с Ираном оцениваются в 25 млрд долларов. Большинство средств пошли на закупку боеприпасов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Палате представителей.

Читайте также: Трамп дал приказ подготовить долгую блокировку Ормузского пролива

"На сегодняшний день мы потратили на операцию "Эпическая ярость" примерно 25 млрд долларов", - наголовил он.

По его словам, большинство средств из этой суммы было потрачено на боеприпасы. Херст отметил, что определенная часть денег касается эксплуатации, обслуживания и замены оборудования.

Он также сообщил, что подготовит дополнительный запрос на финансирование войны с Ираном, который поступит в Конгресс, как только будет готова полная оценка стоимости конфликта.

Война США и Ирана

Напомним, Вашингтон и Тегеран провели при посредничестве Пакистана первый раунд переговоров, но сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Иран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Второй раунд переговоров был запланирован в Исламабаде, однако 25 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку своих спецпредставителей в Пакистан. Он объяснил это тем, что им "нет смысла лететь 18 часов", поскольку Вашингтон "имеет все карты" в переговорах с Ираном.

Несмотря на отсутствие официальной встречи, СМИ сообщают, что США и Иран продолжают неформальные контакты. Отмечается, что страны могут быть ближе к потенциальной сделки, чем кажется, хотя риск срыва процесса и возобновления конфликта сохраняется.

Ранее Axios сообщило, что Иран представил США новое предложение о прекращении войны. Оно предусматривает открытие Ормузского пролива (включая отмену блокады США), при этом ядерные переговоры Тегеран предлагает провести позже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
