Пентагон раскрыл расходы США на войну с Ираном

"На сегодняшний день мы потратили на операцию "Эпическая ярость" примерно 25 млрд долларов", - наголовил он.

По его словам, большинство средств из этой суммы было потрачено на боеприпасы. Херст отметил, что определенная часть денег касается эксплуатации, обслуживания и замены оборудования.

Он также сообщил, что подготовит дополнительный запрос на финансирование войны с Ираном, который поступит в Конгресс, как только будет готова полная оценка стоимости конфликта.

Война США и Ирана

Напомним, Вашингтон и Тегеран провели при посредничестве Пакистана первый раунд переговоров, но сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Иран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Второй раунд переговоров был запланирован в Исламабаде, однако 25 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку своих спецпредставителей в Пакистан. Он объяснил это тем, что им "нет смысла лететь 18 часов", поскольку Вашингтон "имеет все карты" в переговорах с Ираном.