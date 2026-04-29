Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пентагон розкрив витрати США на війну з Іраном

19:55 29.04.2026 Ср
2 хв
Найбільше грошей було витрачено на боєприпаси
aimg Валерій Ульяненко
Фото: удар по Тегерану (Getty Images)

Поточні витрати США на війну з Іраном оцінюються у 25 млрд доларів. Більшість коштів пішли на закупівлю боєприпасів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. глави фінансового відділу Пентагону Джулс Херст на слуханнях у Палаті представників.

Читайте також: Трамп дав наказ підготувати довге блокування Ормузької протоки

"На сьогоднішній день ми витратили на операцію "Епічна лють" приблизно 25 млрд доларів", - наголовив він.

За його словами, більшість коштів з цієї суми було витрачено на боєприпаси. Херст зазначив, що певна частина грошей стосується експлуатації, обслуговування та заміни обладнання.

Він також повідомив, що підготує додатковий запит на фінансування війни з Іраном, який надійде до Конгресу, як тільки буде готова повна оцінка вартості конфлікту.

Війна США та Ірану

Нагадаємо, Вашингтон і Тегеран провели за посередництва Пакистану перший раунд переговорів, але сторонам не вдалося досягти домовленості щодо припинення війни.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Іран наразі не готовий відмовитися від своєї ядерної програми.

Другий раунд переговорів був запланований в Ісламабаді, однак 25 квітня президент США Дональд Трамп скасував поїздку своїх спецпредставників до Пакистану. Він пояснив це тим, що їм "немає сенсу летіти 18 годин", оскільки Вашингтон "має усі карти" у переговорах з Іраном.

Попри відсутність офіційної зустрічі, ЗМІ повідомляють, що США та Іран продовжують неформальні контакти. Зазначається, що країни можуть бути ближчими до потенційної угоди, ніж здається, хоча ризик зриву процесу та відновлення конфлікту зберігається.

Раніше Axios повідомило, що Іран представив США нову пропозицію про припинення війни. Вона передбачає відкриття Ормузької протоки (включно зі скасуванням блокади США), при цьому ядерні переговори Тегеран пропонує провести пізніше.

Більше по темі:
ПентагонСполучені Штати АмерикиІран