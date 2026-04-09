Пенсия без трудовой и через свидетелей: Рада упростила подтверждение стажа
Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Украинцы, которые потеряли документы из-за войны, смогут получать пенсии без трудовой книжки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады и Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
За соответствующий законопроект проголосовали 242 депутата.
Отныне граждане, которые потеряли документы из-за оккупации, войны или ликвидации предприятия, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.
Трудовой стаж будет подтверждаться через электронные реестры. Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда.
Закон предусматривает:
- Обязанность Пенсионного фонда Украины информировать лицо в случае отсутствия в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке.
- Зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при условии представления им за такие периоды отчетности.
- При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:
- имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;
- показаний не менее двух свидетелей, которые знали бы заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;
- решения суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характера выполняемой работы.
Пенсии в Украине
Напомним, ранее сообщалось о повышении пенсий с января 2026 года и новых требованиях к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту.
Также в апреле в Украине провели перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Сумма доплат составила от 100 до 2595 гривен в зависимости от пенсии.
Кроме того, мы рассказывали, кому из украинцев могут приостановить выплаты пенсий и как это исправить.