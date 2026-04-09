Пенсия без трудовой и через свидетелей: Рада упростила подтверждение стажа

12:48 09.04.2026 Чт
Новый закон спасает выплаты тех, кто остался без документов из-за войны
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украине упростили получение пенсий для тех, кто потерял документы из-за войны (Getty Images)

Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Украинцы, которые потеряли документы из-за войны, смогут получать пенсии без трудовой книжки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады и Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

За соответствующий законопроект проголосовали 242 депутата.

Отныне граждане, которые потеряли документы из-за оккупации, войны или ликвидации предприятия, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.

Трудовой стаж будет подтверждаться через электронные реестры. Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда.

Закон предусматривает:

  1. Обязанность Пенсионного фонда Украины информировать лицо в случае отсутствия в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке.
  2. Зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при условии представления им за такие периоды отчетности.
  3. При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:
  • имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;
  • показаний не менее двух свидетелей, которые знали бы заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;
  • решения суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характера выполняемой работы.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее сообщалось о повышении пенсий с января 2026 года и новых требованиях к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту.

Также в апреле в Украине провели перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Сумма доплат составила от 100 до 2595 гривен в зависимости от пенсии.

Кроме того, мы рассказывали, кому из украинцев могут приостановить выплаты пенсий и как это исправить.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
