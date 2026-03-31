Пенсия под угрозой: кто из украинцев должен подать важное сообщение до конца дня
Пенсионеры с оккупированных территорий, которые в 2025-2026 годах прошли физическую идентификацию, но до сих пор не сообщили о неполучении выплат от РФ, должны сделать это сегодня. Крайний срок - 31 марта, - иначе выплату пенсии приостановят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кого это касается
Требование распространяется на пенсионеров, которые:
- проживают на временно оккупированных территориях Украины;
- или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.
Условие получения пенсии для этой категории - подтверждение того, что человек не получает выплат от российских органов пенсионного обеспечения.
Почему именно сегодня
Те, кто в 2025-2026 годах прошел физическую идентификацию и должен был подать уведомление, но по состоянию на 1 февраля 2026 года этого не сделал, - обязаны сообщить ПФУ до 1 апреля 2026 года.
Если сообщение не поступит - выплату пенсии приостановят. Возобновить ее можно будет только после подачи отдельного заявления, в котором снова нужно будет подтвердить факт неполучения выплат от РФ.
Как подать уведомление
Уведомление подается один раз. Повторно обращаться нужно только если изменились обстоятельства - то есть если человек все же начал получать выплаты от российского пенсионного органа.
Есть несколько способов:
- Онлайн - через личный кабинет на вебпортале ПФУ, авторизовавшись через квалифицированную электронную подпись. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку напротив соответствующей строки о неполучении выплат от РФ.
- Видеосвязь - во время видеоидентификации с работником главного управления ПФУ. Ответ фиксируется в решении по результатам видеоидентификации.
- По почте - для тех, кто находится за границей. Сообщение в произвольной форме направляется в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете, вместе с удостоверением о пребывании в живых.
- Лично - в сервисном центре ПФУ, подав заявление о назначении, перерасчете или продлении пенсии с соответствующей информацией.
Напомним, украинские пенсионеры с оккупированных территорий находятся в особом правовом статусе: государство выплачивает им пенсию, но только при условии, что они не получают аналогичных выплат от РФ.
Это правило закреплено в пункте 14-4 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Ранее мы рассказывали о повышении пенсий в Украине с января 2026 года и о том, сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту.
Также объясняли, в каких случаях пенсионеру понадобится справка о доходах и где ее получить.
Отдельно разбирали, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто находится за границей.