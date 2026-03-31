ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Пенсия под угрозой: кто из украинцев должен подать важное сообщение до конца дня

16:32 31.03.2026 Вт
2 мин
Не успеете сегодня - пенсию приостановят. Кого это касается?
aimg Екатерина Коваль
Пенсия под угрозой: кто из украинцев должен подать важное сообщение до конца дня Фото: для нескольких категорий пенсионеров идентификация обязательна (Getty Images)

Пенсионеры с оккупированных территорий, которые в 2025-2026 годах прошли физическую идентификацию, но до сих пор не сообщили о неполучении выплат от РФ, должны сделать это сегодня. Крайний срок - 31 марта, - иначе выплату пенсии приостановят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: Выплаты повысили миллионам: как выросла средняя пенсия украинцев после индексации

Кого это касается

Требование распространяется на пенсионеров, которые:

  • проживают на временно оккупированных территориях Украины;
  • или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.

Условие получения пенсии для этой категории - подтверждение того, что человек не получает выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

Почему именно сегодня

Те, кто в 2025-2026 годах прошел физическую идентификацию и должен был подать уведомление, но по состоянию на 1 февраля 2026 года этого не сделал, - обязаны сообщить ПФУ до 1 апреля 2026 года.

Если сообщение не поступит - выплату пенсии приостановят. Возобновить ее можно будет только после подачи отдельного заявления, в котором снова нужно будет подтвердить факт неполучения выплат от РФ.

Как подать уведомление

Уведомление подается один раз. Повторно обращаться нужно только если изменились обстоятельства - то есть если человек все же начал получать выплаты от российского пенсионного органа.

Есть несколько способов:

  • Онлайн - через личный кабинет на вебпортале ПФУ, авторизовавшись через квалифицированную электронную подпись. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку напротив соответствующей строки о неполучении выплат от РФ.
  • Видеосвязь - во время видеоидентификации с работником главного управления ПФУ. Ответ фиксируется в решении по результатам видеоидентификации.
  • По почте - для тех, кто находится за границей. Сообщение в произвольной форме направляется в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете, вместе с удостоверением о пребывании в живых.
  • Лично - в сервисном центре ПФУ, подав заявление о назначении, перерасчете или продлении пенсии с соответствующей информацией.

Напомним, украинские пенсионеры с оккупированных территорий находятся в особом правовом статусе: государство выплачивает им пенсию, но только при условии, что они не получают аналогичных выплат от РФ.

Это правило закреплено в пункте 14-4 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее мы рассказывали о повышении пенсий в Украине с января 2026 года и о том, сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту.

Также объясняли, в каких случаях пенсионеру понадобится справка о доходах и где ее получить.

Отдельно разбирали, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто находится за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд Украины Пенсии Пенсия в Украине
Новости
Аналитика
