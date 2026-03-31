Пенсия под угрозой: кто из украинцев должен подать важное сообщение до конца дня

Пенсионеры с оккупированных территорий, которые в 2025-2026 годах прошли физическую идентификацию, но до сих пор не сообщили о неполучении выплат от РФ, должны сделать это сегодня. Крайний срок - 31 марта, - иначе выплату пенсии приостановят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Кого это касается

Требование распространяется на пенсионеров, которые:

проживают на временно оккупированных территориях Украины;

или во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.

Условие получения пенсии для этой категории - подтверждение того, что человек не получает выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

Почему именно сегодня

Те, кто в 2025-2026 годах прошел физическую идентификацию и должен был подать уведомление, но по состоянию на 1 февраля 2026 года этого не сделал, - обязаны сообщить ПФУ до 1 апреля 2026 года.

Если сообщение не поступит - выплату пенсии приостановят. Возобновить ее можно будет только после подачи отдельного заявления, в котором снова нужно будет подтвердить факт неполучения выплат от РФ.

Как подать уведомление

Уведомление подается один раз. Повторно обращаться нужно только если изменились обстоятельства - то есть если человек все же начал получать выплаты от российского пенсионного органа.

Есть несколько способов: