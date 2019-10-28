Пелосі розкритикувала Трампа за приховування від Конгресу інформації про рейд проти аль-Багдаді

Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (twitter.com)

Пелосі розкритикувала президента Дональда Трампа за те, що він повідомив Росію про спецоперацію, в ході якої був знищений аль-Багдаді, раніше, ніж Конгрес США

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прокоментувала повідомлення про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву опубліковано на сайт спікера, повідомляє РБК-Укранина.

За словами спікера, незважаючи на ліквідацію лідера ІДІЛ, боротьба з терористичною організацією ще не закінчена.

"Смерть Аль-Багдаді має велике значення, але смерть цього ватажка не означає смерті ІДІЛ. Безліч бойовиків ІД перебувають у незрозумілих умовах в сирійських в'язницях, безліч інших в регіоні і по всьому світу як і раніше хочуть поширювати їхній вплив і здійснювати теракти", - йдеться в заяві Пелосі.

Вона розкритикувала Трампа за те, що американський лідер про спецоперацію сповістив Росію раніше, ніж Конгрес.

"Палата представників повинна бути поінформована про цей рейд, про який заздалегідь були повідомлені росіяни, але не вище керівництво Конгресу, а також про стратегії адміністрації в регіоні в цілому", - зазначила Пелосі.

Спікер Палати представників також нагадала, що в ухваленій раніше резолюції, яка не має обов'язкової сили, нижня палата Конгресу переважною більшістю голосів закликала Трампа надати "зрозумілу стратегію" подальшої боротьби з ІДІЛ.

Нагадаємо, США провели операцію, спрямовану проти лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий під час рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений під час операції ЗС США в сирійському Ідлібі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що очолити терористичну організацію "Ісламська держава" терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауї і Абу Осман аль-Фарансі.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.