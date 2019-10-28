ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пелосі розкритикувала Трампа за приховування від Конгресу інформації про рейд проти аль-Багдаді

Новини » В світі    28.10.2019 - 01:44
Пелосі розкритикувала Трампа за приховування від Конгресу інформації про рейд проти аль-Багдаді
Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (twitter.com)

Пелосі розкритикувала президента Дональда Трампа за те, що він повідомив Росію про спецоперацію, в ході якої був знищений аль-Багдаді, раніше, ніж Конгрес США

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прокоментувала повідомлення про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву опубліковано на сайт спікера, повідомляє РБК-Укранина.

За словами спікера, незважаючи на ліквідацію лідера ІДІЛ, боротьба з терористичною організацією ще не закінчена.

"Смерть Аль-Багдаді має велике значення, але смерть цього ватажка не означає смерті ІДІЛ. Безліч бойовиків ІД перебувають у незрозумілих умовах в сирійських в'язницях, безліч інших в регіоні і по всьому світу як і раніше хочуть поширювати їхній вплив і здійснювати теракти", - йдеться в заяві Пелосі.

Вона розкритикувала Трампа за те, що американський лідер про спецоперацію сповістив Росію раніше, ніж Конгрес.

"Палата представників повинна бути поінформована про цей рейд, про який заздалегідь були повідомлені росіяни, але не вище керівництво Конгресу, а також про стратегії адміністрації в регіоні в цілому", - зазначила Пелосі.

Спікер Палати представників також нагадала, що в ухваленій раніше резолюції, яка не має обов'язкової сили, нижня палата Конгресу переважною більшістю голосів закликала Трампа надати "зрозумілу стратегію" подальшої боротьби з ІДІЛ.

Нагадаємо, США провели операцію, спрямовану проти лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий під час рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений під час операції ЗС США в сирійському Ідлібі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що очолити терористичну організацію "Ісламська держава" терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауї і Абу Осман аль-Фарансі.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.

США не вважають Росію союзником, - помічник Трампа У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІДІЛКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся