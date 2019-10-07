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Трамп запропонував оголосити імпічмент Пелосі

Новини » Політика    07.10.2019 - 11:44
Трамп запропонував оголосити імпічмент Пелосі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Раніше Пелосі оголосила про початок імпічменту Трампа

Президент США Дональд Трамп запропонував розпочати процедуру імпічменту щодо спікера палати представників Ненсі Пелосі. Про це Трамп написав Twitter.

Зазначимо, раніше Пелосі оголосила про початок цієї процедури щодо Трампа.

На думку Трампа, Пелосі знала про брехню і шахрайство керівника комітету з розвідки Адама Шиффа, причетного до розголошення інформації про розмову американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп звинуватив Пелосі у вчиненні особливо тяжкого злочину, правопорушенні і "навіть у зраді".

"На мою думку, це означає, що їм і тим, хто зловмисно вступав з ними у змову, потрібно негайно оголосити імпічмент", - заявив Трамп.

Трамп запропонував оголосити імпічмент ПелосіНагадаємо, раніше Трамп сказав друзям і союзникам, що стурбований тим, що імпічмент "залишить плями" в біографії.

Тим не менш, Трамп вважає, що імпічмент допоможе йому переобратися на другий термін в 2020 році, але не хоче, щоб в книгах по історії про нього писали як про президента, якому оголосили імпічмент.

Також РБК-Україна повідомляло, що один з основних кандидатів у президенти США від Демократів Джо Байден зазначив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента.

Йованович погодилася дати свідчення Конгресу в рамках процедури імпічменту Трампа
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