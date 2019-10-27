Названі імена можливих наступників лідера ІДІЛ

Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (twitter.com)

Телеканал Al Mayadeen назвав можливих наступників лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Очолити терористичну організацію "Ісламська держава" (ІДІЛ) можуть терористи Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи і Абу Осман аль-Фарансі. Про це повідомляє телеканал Al Mayadeen.

Телеканал назвав можливих наступників лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, який був ліквідований в ході американської спецоперації в сирійському Ідлібі.

Співрозмовники телеканалу також стверджують, що операція повинна була початися ще п'ять днів тому, проте її відкладали три рази через те, що в оточенні ватажка ИГИЛ були присутні жінки і діти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Також у своєму Twitter вночі Трамп написав: "щось дуже велике тільки що сталося!".

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції ЗС США в сирійському Ідлібі.