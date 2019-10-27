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У США заявили, що провели операцію з ліквідації ватажка ІД

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 06:54
У США заявили, що провели операцію з ліквідації ватажка ІД
Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Поки точно невідомо, чи мертвий Абу Бакра аль-Багдаді

Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник США на умовах анонімності заявив, що в суботу провели операцію з ліквідації ватажка ІД, однак не сказав, чи була вона успішною і не розкрив деталі операції.

Інші офіційні особи США, з якими зв'язався Reuters, відмовилися від коментарів.

Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий в ході рейду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує зробити "важливу заяву" в Білому домі в неділю, 27 жовтня. Також у своєму Twitter вночі Трамп написав: "Щось дуже велике тільки що сталося!".

Раніше повідомлялося, що американські військові будуть проводити нові операції проти терористів "Ісламської держави" на території Сирії навіть після виходу з території арабської республіки.

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