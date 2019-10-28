Пелоси раскритиковала Трампа за сокрытие от Конгресса информации о рейде против аль-Багдади

Фото: Абу Бакра аль-Багдади (twitter.com)

Пелоси раскритиковала президента Дональда Трампа за то, что он уведомил Россию о спецоперации, в ходе которой был уничтожен аль-Багдади, раньше, чем Конгресс США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала сообщение о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление опубликовано на сайте спикера, сообщает РБК-Укранина.

По словам спикера, несмотря на ликвидацию лидера ИГИЛ, борьба с террористической организацией еще не окончена.

"Смерть Аль-Багдади имеет большое значение, но смерть этого главаря не означает смерти ИГИЛ. Множество боевиков ИГ находятся в непонятных условиях в сирийских тюрьмах, бессчётное множество других в регионе и по всему миру по-прежнему хотят распространять их влияние и совершать теракты", - говорится в заявлении Пелоси.

Она раскритиковала Трампа за то, что американский лидер о спецоперации известил Россию раньше, чем Конгресс.

"Палата представителей должна быть проинформирована об этом рейде, о котором заранее были уведомлены россияне, но не высшее руководство Конгресса, а также о стратегии администрации в регионе в целом", - отметила Пелоси.

Спикер Палаты представителей также напомнила, что в принятой ранее резолюции, не имеющей обязательной силы, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов призвала Трампа представить "ясную стратегию" дальнейшей борьбы с ИГИЛ.

Напомним, США провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Сегодня Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.

Позже СМИ сообщили, что возглавить террористическую организацию "Исламское государство" могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Также РБК-Украина сообщало, что местонахождение главаря ИГИЛ вычислили в результате допроса одной из его жен.