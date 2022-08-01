Китай повністю відповідатиме за створену напругу у разі візиту Пелосі на Тайвань, - США
Якщо Китай створить будь-яку напругу під час можливого візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, відповідальність повністю лежатиме на Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.
"Якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, а Китай вирішить створити якусь напругу - відповідальність буде повністю на Пекіні", - сказав він.
При цьому США сподівається, що Китай буду діяти відповідально і не займатиметься ніякими ескалаціями.
Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу також заявив, що у Пекіну немає причин використовувати візит Пелосі для агресії у відношенні до Тайваню.
При цьому, за його словами, Китай, можливо, готовий відповісти найближчими днями військовими провокаціями, як бойовою стрільбою.
Нагадаємо, тайваньські медіа анонсували приїзд Пелосі і озвучили плани візиту.
При цьому її візит не підтверджений, проте у Білому домі заявили, що вона має право його здійснити.
При цьому Пелосі може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея під час можливого візиту.