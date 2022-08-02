Китай направив винищувачі до лінії розмежування з Тайванем перед візитом Пелосі, - Reuters
Китайські винищувачі пролетіли над умовною лінією розмежування з Тайванем перед очікуваним візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, окрім китайських військових, літаків біля лінії розмежування було помічено військові кораблі китайської армії.
Одне з неназваних джерел Reuters назвало такий крок з боку Пекіна "дуже провокаційним". Воно додало, що китайські військові літаки у вівторок, 2 серпня, вранці неодноразово підлітали до умовної лінії розмежування і поверталися назад. Тайванська авіація перебувала в стані бойової готовності неподалік.
Китайські військові кораблі продовжують перебувати поруч з умовним кордоном між Китаєм і Тайванем.
У заяві Міноборони Тайваню сказано, що воно має повне уявлення про провокації Китаю і буде направляти сили у відповідь на "ворожі загрози".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, візит Пелосі на Тайвань має відбутися вже сьогодні о 22:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).
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