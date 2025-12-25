В Пекине заявили, что США "сеют раздор" между Китаем и Индией

Что предшествовало

Отметим, что 31 августа премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Си Цзиньпин во время встречи с Моди заявил, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

Предполагается, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа сблизила Китай и Индию. Посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун заявлял, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против американских тарифов. К тому же по данным СМИ Моди и Трамп серьезно поссорились.

Также в между странами возобновились октябрьские прямые авиарейсы после более чем пятилетней паузы. Улучшение отношений произошло на фоне того, что обе страны пострадали от торговой войны президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы принимают меры для выполнения санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.